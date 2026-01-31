Hírlevél
Ennél rosszabbul nem is költhette volna el lottónyereményét a nyugdíjas

1 órája
Egy nyugdíjas férfit 16 év börtönre ítéltek Angliában, miután vidéki házából ipari szintű drogkartellt működtetett a fiával és két társával. A lottónyertes John Eric Spiby 2010-es nyereményét használta fel az illegális birodalom kiépítésére.
16 év börtönbüntetésre ítéltek egy 80 éves brit lottónyertest. A nyugdíjas férfi a nyereményéből épített fel egy kábítószer-kereskedő birodalmat, amit fiával és két másik társával vezetett – írja a New York Post. 

16 év börtönbüntetésre ítéltek egy 80 éves brit lottónyertest, aki drogkartellt épített ki nyereményéből.
16 év börtönbüntetésre ítéltek egy 80 éves brit lottónyertest, aki drogkartellt épített ki nyereményéből. Fotó: Unsplash

John Eric Spiby 2010-ben 2,4 millió fontot, átszámítva körülbelül 1,15 milliárd forintot nyert. 

A hatalmas összeget később illegális célokra fordította, és nagy mennyiségű kábítószerrel kereskedett vidéki házából. 

A hatóságok megtalálták a vidéki üzemet, ahol a nyomozók szerint az illegális szervezet óránként akár több tízezer hamis tablettát tudott előállítani. A banda etizolammal keverte a diazepam-tablettákat. Előbbi egy veszélyes vegyület, amely túladagolás esetén eszméletvesztést, légzési elégtelenséget és akár halált is okozhat. 

A rendőrök az épületben 2,6 millió darab hamis tablettát, fegyvereket, lőszert és rengeteg készpénzt foglaltak le. A drog utcai értéke 80 millió és 400 millió dollár közöttire becsülhető. 

John Eric Spiby-t 16 év börtönbüntetésre ítélték, míg fia, a 37 éves John Colin Spiby 9 év börtönbüntetést kapott. 

A bűnszervezet másik két vádlottját is elítélték. 

