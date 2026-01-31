Ennél rosszabbul nem is költhette volna el lottónyereményét a nyugdíjas

16 év börtönbüntetésre ítéltek egy 80 éves brit lottónyertest. A nyugdíjas férfi a nyereményéből épített fel egy kábítószer-kereskedő birodalmat, amit fiával és két másik társával vezetett – írja a New York Post.

16 év börtönbüntetésre ítéltek egy 80 éves brit lottónyertest, aki drogkartellt épített ki nyereményéből. Fotó: Unsplash

John Eric Spiby 2010-ben 2,4 millió fontot, átszámítva körülbelül 1,15 milliárd forintot nyert.

A hatalmas összeget később illegális célokra fordította, és nagy mennyiségű kábítószerrel kereskedett vidéki házából.

A hatóságok megtalálták a vidéki üzemet, ahol a nyomozók szerint az illegális szervezet óránként akár több tízezer hamis tablettát tudott előállítani. A banda etizolammal keverte a diazepam-tablettákat. Előbbi egy veszélyes vegyület, amely túladagolás esetén eszméletvesztést, légzési elégtelenséget és akár halált is okozhat.

80-year-old lottery winner sentenced for bankrolling $400M drug empire from cottage with son https://t.co/eMGLhX6uyT pic.twitter.com/ZH4EHYn35F — New York Post (@nypost) January 30, 2026

A rendőrök az épületben 2,6 millió darab hamis tablettát, fegyvereket, lőszert és rengeteg készpénzt foglaltak le. A drog utcai értéke 80 millió és 400 millió dollár közöttire becsülhető.

John Eric Spiby-t 16 év börtönbüntetésre ítélték, míg fia, a 37 éves John Colin Spiby 9 év börtönbüntetést kapott.

A bűnszervezet másik két vádlottját is elítélték.

