Ennél rosszabbul nem is költhette volna el lottónyereményét a nyugdíjas

16 év börtönbüntetésre ítéltek egy 80 éves brit lottónyertest. A nyugdíjas férfi a nyereményéből épített fel egy kábítószer-kereskedő birodalmat, amit fiával és két másik társával vezetett – írja a New York Post.
John Eric Spiby 2010-ben 2,4 millió fontot, átszámítva körülbelül 1,15 milliárd forintot nyert.
A hatalmas összeget később illegális célokra fordította, és nagy mennyiségű kábítószerrel kereskedett vidéki házából.
A hatóságok megtalálták a vidéki üzemet, ahol a nyomozók szerint az illegális szervezet óránként akár több tízezer hamis tablettát tudott előállítani. A banda etizolammal keverte a diazepam-tablettákat. Előbbi egy veszélyes vegyület, amely túladagolás esetén eszméletvesztést, légzési elégtelenséget és akár halált is okozhat.
A rendőrök az épületben 2,6 millió darab hamis tablettát, fegyvereket, lőszert és rengeteg készpénzt foglaltak le. A drog utcai értéke 80 millió és 400 millió dollár közöttire becsülhető.
John Eric Spiby-t 16 év börtönbüntetésre ítélték, míg fia, a 37 éves John Colin Spiby 9 év börtönbüntetést kapott.
A bűnszervezet másik két vádlottját is elítélték.
