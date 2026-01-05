Ismét látogatható a párizsi Louvre múzeum

Megnyitott a párizsi Louvre, de egyes részei a dolgozók sztrájkja miatt zárva maradnak. A világ leglátogatottabb múzeumában tavaly októberben brutális rablás történt, amikor négy betörő összesen 102 millió dollár értékű ékszert vitt el. Az ékszerek a mai napig nem kerültek elő - írja a Reuters.

A Louvre dolgozói jobb körülményekért tüntetnek. Fotó: ERIC BRONCARD / Hans Lucas

Ismét látogatható a Louvre

A Louvre-t a közelmúltban infrastrukturális problémák is sújtották, többek között egy vízszivárgás, amely megrongálta az ősi könyveket. Az eset rávilágított az épület romló állapotára. A szakszervezetek szerint a Louvre személyzete túlterhelt és rosszul irányított.

Több alkalmazott felvételét, fizetésemelést és a múzeum pénzének jobb felhasználását követelik.

Az Origo korábban arról írt, hogy milyen elképesztő módon rabolták ki a Louvre-t.