Rendkívüli

Ismét látogatható a párizsi Louvre múzeum

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Megnyílt a világ leglátogatottabb múzeuma Párizsban, azonban a dolgozók sztrájkja miatt egyes részei zárva maradnak. A tavaly rablás után sok mindent átalakítottak a Louvre-ban.
Megnyitott a párizsi Louvre, de egyes részei a dolgozók sztrájkja miatt zárva maradnak. A világ leglátogatottabb múzeumában tavaly októberben brutális rablás történt, amikor négy betörő összesen 102 millió dollár értékű ékszert vitt el. Az ékszerek a mai napig nem kerültek elő - írja a Reuters.

Louvre
A Louvre dolgozói jobb körülményekért tüntetnek. Fotó: ERIC BRONCARD / Hans Lucas

Ismét látogatható a Louvre

A Louvre-t a közelmúltban infrastrukturális problémák is sújtották, többek között egy vízszivárgás, amely megrongálta az ősi könyveket. Az eset rávilágított az épület romló állapotára. A szakszervezetek szerint a Louvre személyzete túlterhelt és rosszul irányított. 

Több alkalmazott felvételét, fizetésemelést és a múzeum pénzének jobb felhasználását követelik.

Az Origo korábban arról írt, hogy milyen elképesztő módon rabolták ki a Louvre-t.

 

