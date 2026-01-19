Lövöldözés tört ki a városházán, rendőrök lepték el a helyszínt

Hírlevél
Fegyveres támadás történt Csehországban egy településen a városháza épületében hétfő délelőtt. A lövöldözésben a támadó és egy másik ember meghalt, hatan megsebesültek.
Lövöldözés tört ki Csehországban, Chribska városában a városháza épületében. A fegyveres támadásban egy ember, a támadó meghalt, négyen megsebesültek – köztük egy rendőr. Később a rendőrség megerősítette, hogy a támadón kívül egy másik ember is meghalt, a sérültek száma pedig hatra emelkedett – tájékoztat az AP News és az Idnez.cz.

Fotó: Unsplash

 

A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottat a helyszínen lelőtték. 

A nyomozás folyamatban van, egyelőre nem tudni, miért rántott fegyvert a támadó. A sajtóhírek szerint az elkövető édesanyja a városházán dolgozott. Azt egyelőre nem tudni, hogy az asszony a sebesültek között van-e.

A szemtanúk szerint a támadó kábítószerfüggő volt, és többször is fenyegetőzött már. „Azt kürtölte itt, hogy egy nap le fogja lőni egész Chribskát” – mondta egy helybéli.

Halálos lövöldözés történt a népszerű turistaparadicsomban

Lövöldözés tört ki egy turistaparadicsomban Ecuadorban a két ünnep között. A támadásban hat ember, köztük egy kétéves kisgyermek meghalt. Fegyveresek nyitottak tüzet a nyaralókra a népszerű Puerto López tengerparti üdülőhelyen. A támadók elmenekültek a helyszínről, a rendőrség azóta is keresi őket.

Az életéért könyörgött, mégis agyonlőtték a válogatott futballistát

A biztonsági kamerák felvételei szerint a korábbi uruguayi válogatott labdarúgó az életéért könyörgött, mielőtt egy guayaquili hentesüzlet előtt agyonlőtte két fegyveres. Mario Pineida a karácsonyi vacsorához vásárolt húst, amikor a két fegyveres tüzet nyitott rá.

 

