Lövöldözés tört ki a városházán, rendőrök lepték el a helyszínt

Lövöldözés tört ki Csehországban, Chribska városában a városháza épületében. A fegyveres támadásban egy ember, a támadó meghalt, négyen megsebesültek – köztük egy rendőr. Később a rendőrség megerősítette, hogy a támadón kívül egy másik ember is meghalt, a sérültek száma pedig hatra emelkedett – tájékoztat az AP News és az Idnez.cz.

Lövöldözés tört ki Csehországban, Chribska városában a városháza épületében hétfő délelőtt.

Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottat a helyszínen lelőtték.

A nyomozás folyamatban van, egyelőre nem tudni, miért rántott fegyvert a támadó. A sajtóhírek szerint az elkövető édesanyja a városházán dolgozott. Azt egyelőre nem tudni, hogy az asszony a sebesültek között van-e.

A szemtanúk szerint a támadó kábítószerfüggő volt, és többször is fenyegetőzött már. „Azt kürtölte itt, hogy egy nap le fogja lőni egész Chribskát” – mondta egy helybéli.

