Brutális lövöldözés volt Kanadában, több ember meghalt

Michael Petawabano, a közösség vezetője a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában „súlyos lövöldözésről” számolt be, és figyelmeztette a lakosságot, hogy minden iskola és közösségi épület zárva tart. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthonaikban, amíg a rendőrség folytatja a nyomozást - írja az ABC.

A lövöldözés miatt nagy erőkkel nyomoz a rendőrség. A kép illusztrácó. Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

Elképesztő lövöldözés Mistissiniben

Nehéz szívvel gondolunk az elvesztett életekre és az érintett családokra

– fogalmazott Petawabano.

DEVELOPING: "Multiple" fatalities were reported from a shooting in the Cree First Nation community of Mistissini in northern Quebec, Canada, according to the community's chief. https://t.co/OUACti9q2Y — ABC News (@ABC) January 29, 2026

Hozzátette: a közösség tagjait arra kérik, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és működjenek együtt a hatóságokkal. A lövöldözés körülményeiről, az áldozatok pontos számáról és az elkövető kilétéről egyelőre nem közöltek részleteket. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a térségbe, miközben a közösség továbbra is fokozott készültség alatt áll.