Brutális lövöldözés volt Kanadában, több ember meghalt

Rendkívüli

lövöldözés

17 perce
Több halálos áldozatot követelt egy lövöldözés a kanadai Quebec tartomány északi részén fekvő Mistissini krí őslakos közösségben – közölték a helyi hatóságok. A körülbelül négyezer lakosú, távoli városban a lövöldözés nyomán kijárási tilalmat rendeltek el.
Michael Petawabano, a közösség vezetője a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában „súlyos lövöldözésről” számolt be, és figyelmeztette a lakosságot, hogy minden iskola és közösségi épület zárva tart. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthonaikban, amíg a rendőrség folytatja a nyomozást - írja az ABC.

lövöldözés
A lövöldözés miatt nagy erőkkel nyomoz a rendőrség. A kép illusztrácó. Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

Elképesztő lövöldözés Mistissiniben

Nehéz szívvel gondolunk az elvesztett életekre és az érintett családokra

– fogalmazott Petawabano. 

Hozzátette: a közösség tagjait arra kérik, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és működjenek együtt a hatóságokkal. A lövöldözés körülményeiről, az áldozatok pontos számáról és az elkövető kilétéről egyelőre nem közöltek részleteket. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a térségbe, miközben a közösség továbbra is fokozott készültség alatt áll. Az Origo korábban arról írt, hogy vérfagyasztó mészárlás történt egy focimeccsen, teherautókról tüzeltek a játékosokra és a szurkolókra.

 

