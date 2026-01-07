Hírlevél
Halálos lövöldözés Minneapolisban: ICE-ügynök lőtt le egy nőt egy razzia során

Drámai jelenetek játszódtak le szerda reggel Minneapolis déli részén, az amerikai Szövetségi Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynöke lelőtt egy nőt rendőri akció közben, miután a hatóságok szerint az áldozat az autójával megpróbálta elütni az egyik tisztet. A lövöldözésről videó is készült, és heves vitát váltott ki a város vezetése és a szövetségi hatóságok között.
Nagyszabású bevándorlási razziát tartott szerdán az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) Minneapolisban, amely végül lövöldözésbe torkollott.

MINNEAPOLIS, MINNESOTA - JANUARY 07: Members of law enforcement work the scene following a suspected shooting by an ICE agent during federal law enforcement operations on January 07, 2026 in Minneapolis, Minnesota. According to federal officials, the agent, fearing for his life killed a woman during a confrontation in south Minneapolis. Stephen Maturen/Getty Images/AFP (Photo by Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), lövöldözés
Ezzel a szabadidő-autóval próbálta elütni az ügynököt a minneapolisi lövöldözés áldozata
Fotó: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az akció az illegális bevándorlás és az állami támogatási csalások elleni fellépés jegyében zajlott. A hatóságok szerint a délelőtti intézkedés során egy nő járművével megpróbálta elgázolni az ügynöküket, akik ezért önvédelemből tüzet nyitottak rá. 

A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe, a személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. 

Helyi politikusok és aktivisták ezzel szemben azt állítják, hogy az áldozat jogi megfigyelőként volt jelen, és nem jelentett közvetlen veszélyt – írja a New York Post.

Demonstrációk a lövöldözés után

A környéken élők elmondása szerint a helyszínen heves jelenetek zajlottak le, többek között demonstrációk is kitörtek az incidens után. Minneapolis polgármestere, Jacob Frey sürgette az ICE kivonulását a városból, miközben a DHS kiállt az ügynökök intézkedése mellett és további részleteket ígért a vizsgálat lezárultáig. 

Egyébként a mostani lövöldözés helyszíne nagyon közel, másfél kilométerre van ahhoz a területhez, ahol 2020-ban George Floyd meghalt. 

Az afroamerikai férfi halála országos tiltakozáshullámot indított el.

Két napja Amerikában egy 32 éves ápolónő lelőtte két kisfiát és a nagyanyját, majd magával is végzett. A nyomozás eddigi adatai alapján a hatóságok kizárták harmadik fél érintettségét, az indíték egyelőre ismeretlen.

 

