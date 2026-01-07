Halálos lövöldözés Minneapolisban: ICE-ügynök lőtt le egy nőt egy razzia során

Nagyszabású bevándorlási razziát tartott szerdán az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) Minneapolisban, amely végül lövöldözésbe torkollott.

Ezzel a szabadidő-autóval próbálta elütni az ügynököt a minneapolisi lövöldözés áldozata

Fotó: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az akció az illegális bevándorlás és az állami támogatási csalások elleni fellépés jegyében zajlott. A hatóságok szerint a délelőtti intézkedés során egy nő járművével megpróbálta elgázolni az ügynöküket, akik ezért önvédelemből tüzet nyitottak rá.

A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe, a személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Helyi politikusok és aktivisták ezzel szemben azt állítják, hogy az áldozat jogi megfigyelőként volt jelen, és nem jelentett közvetlen veszélyt – írja a New York Post.

Demonstrációk a lövöldözés után

A környéken élők elmondása szerint a helyszínen heves jelenetek zajlottak le, többek között demonstrációk is kitörtek az incidens után. Minneapolis polgármestere, Jacob Frey sürgette az ICE kivonulását a városból, miközben a DHS kiállt az ügynökök intézkedése mellett és további részleteket ígért a vizsgálat lezárultáig.

Egyébként a mostani lövöldözés helyszíne nagyon közel, másfél kilométerre van ahhoz a területhez, ahol 2020-ban George Floyd meghalt.

Az afroamerikai férfi halála országos tiltakozáshullámot indított el.

