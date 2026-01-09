Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ebből nagy baj lehet – Donald Trump újabb ország ügyeibe avatkozik bele

Részletek

Horrorisztikus sérülések vezettek Dudás Miklós halálához

lövöldözés

Elszabadult a helyzet egy utcai intézkedésnél – lövések dördültek

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy szövetségi ügynököket érintő rendőri intézkedés során két ember megsérült az amerikai Portland városában. A lövöldözés körülményeit jelenleg is vizsgálják, miközben a város vezetése és a hatóságok nyugalomra intik a lakosságot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lövöldözésPortlandsérülteketAmerika

Két ember megsérült egy olyan lövöldözésben, amely amerikai szövetségi ügynökök intézkedése során történt az oregoni Portland városában – tájékoztat a BBC.

A lövöldözés egy szövetségi ügynököket érintő közúti ellenőrzés során történt Portlandben.
A lövöldözés egy szövetségi ügynököket érintő közúti ellenőrzés során történt Portlandben - Képünk illusztráció
Fotó: AFP

Lövöldözés rázta meg a várost, két ember megsérült

A portlandi rendőrség tájékoztatása szerint egy férfit és egy nőt szállítottak kórházba, állapotuk egyelőre ismeretlen. Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztérium közlése szerint az incidens egy közúti ellenőrzés során történt, amikor a megállított jármű sofőrje az ügynökök szerint autójával megpróbálta elütni a rendfenntartókat. A tárca állítása alapján egy ügynök életét féltve védekező lövést adott le, majd a jármű elhajtott a helyszínről.

A meglőtt személyeket több háztömbnyire találták meg, a rendőrök a helyszínen elsősegélyben részesítették őket, majd mentőkkel kórházba szállították. Az érintetteket egyelőre nem azonosították.

A nyomozást a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezeti. A város vezetése a történtek kivizsgálásának lezárásáig az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal portlandi műveleteinek felfüggesztését kérte.

Vérfürdő a temetésen – gyászolókra nyitott tüzet az ismeretlen támadó

Megrázó bűncselekmény történt szerdán este az Egyesült Államokban, amikor egy temetési szertartás után elszabadultak az indulatok. A lövöldözés Salt Lake City egyik templomának parkolójában történt, ahol két ember életét vesztette, hatan pedig megsérültek.

Halálos lövöldözés Minneapolisban: ICE-ügynök lőtt le egy nőt egy razzia során

Drámai jelenetek játszódtak le szerda reggel Minneapolis déli részén, az amerikai Szövetségi Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynöke lelőtt egy nőt rendőri akció közben, miután a hatóságok szerint az áldozat az autójával megpróbálta elütni az egyik tisztet. A lövöldözésről videó is készült, és heves vitát váltott ki a város vezetése és a szövetségi hatóságok között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!