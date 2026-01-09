Elszabadult a helyzet egy utcai intézkedésnél – lövések dördültek

Két ember megsérült egy olyan lövöldözésben, amely amerikai szövetségi ügynökök intézkedése során történt az oregoni Portland városában – tájékoztat a BBC.

A lövöldözés egy szövetségi ügynököket érintő közúti ellenőrzés során történt Portlandben - Képünk illusztráció

Fotó: AFP

Lövöldözés rázta meg a várost, két ember megsérült

A portlandi rendőrség tájékoztatása szerint egy férfit és egy nőt szállítottak kórházba, állapotuk egyelőre ismeretlen. Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztérium közlése szerint az incidens egy közúti ellenőrzés során történt, amikor a megállított jármű sofőrje az ügynökök szerint autójával megpróbálta elütni a rendfenntartókat. A tárca állítása alapján egy ügynök életét féltve védekező lövést adott le, majd a jármű elhajtott a helyszínről.

🚨 BREAKING: One of the those shot by Border Patrol in Portland was a TREN DE ARAGUA MEMBER being targeted by an operation, DHS told Fox



When agents stopped them, they attempted to RUN OVER the agents



Are the Democrats going to hail a foreign terrorist as a HERO again?! 🤣 pic.twitter.com/8A8oaxcCMX — Nick Sortor (@nicksortor) January 9, 2026

A nyomozást a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezeti. A város vezetése a történtek kivizsgálásának lezárásáig az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal portlandi műveleteinek felfüggesztését kérte.

