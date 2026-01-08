Vérfürdő a temetésen – gyászolókra nyitott tüzet az ismeretlen támadó

A lövöldözés Salt Lake Cityben, 2026. január 7-én, helyi idő szerint 19:30 után történt a város nyugati részén található Redwood Road mentén, a Jézus Krisztus Utolsó Napok Szentjeinek Egyháza egyik kápolnájánál. A rendőrség tájékoztatása szerint éppen egy temetési szertartás zajlott az épületben, amikor a parkolóban szóváltás alakult ki több személy között. A vita pillanatok alatt elfajult, és valaki fegyvert rántott – röviddel ezután lövések dördültek el – számol be az ABC News.
Lövöldözés a temetésen: két halott, több sérült
A rendőrség közlése szerint:
a támadás következtében két ember a helyszínen életét vesztette.
Hat további személy megsérült: közülük hárman kritikus állapotban kerültek kórházba, míg három sérült állapota egyelőre ismeretlen. A mentők és a rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a környéket azonnal lezárták.
Folyamatban van a hajtóvadászat
A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy egy vagy több elkövető nyitott-e tüzet. Gyanúsítottat eddig nem sikerült őrizetbe venni, ezért a rendőrség kiterjedt hajtóvadászatot indított az elkövető vagy elkövetők felkutatására.
Glen Mills, a Salt Lake City-i rendőrség szóvivője megerősítette:
a nyomozás kiemelt ügyként zajlik.
Megszólalt az egyház is
A Jézus Krisztus Utolsó Napok Szentjeinek Egyháza közleményben reagált a történtekre. A szervezet szóvivője, Sam Penrod elmondta: mély megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a templom területén, egy emlékszertartás közben történt fegyveres támadás.
Imáinkban hordozzuk mindazokat, akiket érintett ez a tragédia, és mélységesen elítéljük, hogy egy, az imádságra és megemlékezésre szolgáló szent helyszínen erőszak történhetett
– fogalmazott.
