Fényes nappal lőttek rá egy bíróra és feleségére Indianában

A Lafayette-i Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a riasztás vasárnap 14:15 körül érkezett. Steven Meyert a lövöldözés során karon, feleségét pedig csípőn lőtték. A sérülteket azonnal kórházba szállították, állapotuk stabil. Az ügy kivizsgálásába több bűnüldöző szerv is bekapcsolódott, köztük a Lafayette-i Rendőrkapitányság, az Indiana Állami Rendőrség, a Tippecanoe Megyei Seriffhivatal, a West Lafayette-i Rendőrkapitányság, a Tippecanoe Megyei Ügyészség, valamint az FBI. A hatóságok szerint a nyomozás jelenleg is tart, gyanúsítottat egyelőre nem jelentettek be - írja a Fox.

A lövöldözésben ketten sérültek meg. A kép illusztráció. tó: JIM VONDRUSKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lövöldözés elkövetőit még keresik

Kimberly Meyer a rendőrségen keresztül kiadott közleményében köszönetet mondott a nyomozóknak és a mentősöknek. Mint fogalmazott, nagy bizalommal van a hatóságok munkája iránt, és hálás a lakosság támogatásáért. Az egészségügyi személyzet munkáját is külön megköszönte. Lafayette polgármestere, Tony Roswarski „értelmetlen és elfogadhatatlan erőszakos cselekménynek” nevezte a történteket.

Közleményében hangsúlyozta, hogy a város minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósít az elkövető vagy elkövetők kézre kerítése érdekében.

Gondolataink és imáink a Meyer családdal vannak – fogalmazott. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az esetről, jelentkezzen a Lafayette-i Rendőrkapitányságon.