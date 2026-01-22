Halálos lövöldözés volt egy kisvárosban

A hatóságokat a Cargelligo-tó közelében fekvő, mintegy 1500 lakosú településre riasztották, miután több bejelentés érkezett. A rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínen két nő és egy férfi életét vesztette. Egy másik férfit súlyos, de stabil állapotban szállítottak kórházba. A lövöldözés elkövetőit még keresi a rendőrség - írja az ABCb.

Brutális lövöldözés volt Ausztráliában. Fotó: DAVID GRAY / AFP

A lövöldözés elkövetőit még keresik

A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az indítékról, és azt sem erősítette meg, hogy egy vagy több elkövető vett-e részt a támadásban. A lövöldöző(k) jelenleg is szabadlábon vannak. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el az érintett környéket, a helyieket pedig felszólították, hogy saját biztonságuk érdekében maradjanak otthon. A térségben fokozott rendőri jelenlét van érvényben, a nyomozás folyamatban van.