Lufi robbant egy szülinapi bulin, majdnem tragédia lett a vége – videó

A vendégek örömteli nevetése egyetlen hangos dörrenéssel szakadt félbe, miközben hirtelen óriási lángok csaptak fel. Egy szikra elég volt ahhoz, hogy a hidrogénnel töltött lufi felrobbanjon, és az ünnep pillanatok alatt rémálommá váljon – írja a The Chosun Daily.

A héliumos lufik nagyon veszélyesek.

Fotó: Unsplash

A lufi robbant, a vendégek sikítva menekültek

A lángok szerencsére gyorsan kialudtak, a jelenlévők pedig ösztönösen elfordultak, így senki nem sérült meg. A robbanás után mindenki sietve elhagyta az épületet, de a történtek mégis beárnyékolták az örömteli napot. Az ijesztő jelenet Üzbegisztánban, Buhara városában történt, egy üzlethelyiségben tartott születésnapi meglepetés során.

Az ünnepelt sokkos állapotba került,

de megkönnyebbülésének adott hangot, amiért sem személyi sérülés, sem komolyabb kár nem történt. A szakértők szerint a hidrogénnel töltött léggömbök különösen veszélyesek, és világszerte több hasonló balesetet is okoztak már ünnepségeken.

