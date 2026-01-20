Hihetetlen: Lukasenko válaszolt Trumpnak, ezt nem láttuk jönni

Lukasenko döntése értelmében Belarusz hivatalosan is tagja lett a Béketanácsnak, miután az elnök aláírta a csatlakozásról szóló dokumentumot. A bejelentést a „Pool of the First” nevű Telegram-csatorna tette közzé, hangsúlyozva, hogy az eljárás teljes mértékben megfelelt az előírt diplomáciai protokollnak.

Lukasenko válaszolt Trumpnak, ezt nem láttuk jönni Fotó: SERGEI BOBYLYOV / POOL

A közlés szerint az államfő a Belarusz Köztársaság nevében írta alá a dokumentumot, amely nemcsak a béketanács tagság elfogadásáról, hanem az alapító chartában foglalt kötelezettségek végrehajtásáról is szól. A bejegyzés külön kiemelte, hogy a folyamat összhangban zajlott azzal a levéllel, amelyet korábban Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke küldött az érintett államok vezetőinek.

A Béketanács létrehozását Trump január 16-án jelentette be, elsősorban a gázai helyzet kezelésére. A kezdeményezéshez több mint hatvan világvezetőt hívtak meg, köztük Vlagyimir Putyint és Lukasenkót is. A terv Moszkvában óvatos fogadtatásra talált: Szergej Versinyin külügyminiszter-helyettes közölte, hogy Oroszország alaposan megvizsgálja Washington javaslatát, míg Szergej Lavrov külügyminiszter jelezte, hogy részletek tisztázása érdekében kapcsolatfelvételre készülnek az amerikai féllel.

Ukrajna elutasító álláspontja

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen elutasította a részvételt egy olyan testületben, amelynek Oroszország is tagja. Hozzátette: Kijev Belarus jelenléte miatt sem kíván csatlakozni, mivel Minszk Moszkva szövetségesének számít. Ez az álláspont tovább mélyíti a politikai törésvonalakat a Béketanács körül.

Korábban az orosz Állami Duma is elemezte, milyen stratégiai megfontolások állhatnak Trump Béketanácsra vonatkozó kezdeményezése mögött.