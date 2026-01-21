Cellákból lakosztályok – börtönt alakítanak luxusszállodává

Japánban hamarosan egy igazán különleges szállásélmény várja az utazókat: a Nara Prison luxusszálloda egykori japán börtönben nyitja meg kapuit. A történelmi épület a múlt hangulatát ötvözi a modern luxus kényelmével, így a vendégek egyszerre élhetik át a börtön múltját és a pihenés élményét – írja a Daily Mail.

Egykori japán börtönben nyílik luxusszálloda (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Luxusszálloda egykori japán börtönben – múlt és jelen találkozása

A hotel 2026. június 25-én nyit, a foglalások január 20-tól elérhetők. A Nara prefektúrában található épület Japán első luxusszállodája, amely egy korábbi börtönben működik. Az 48 lakosztály mindegyike 9–11 egykori cella összevonásával jött létre, tágas tereket kínálva alvásra, pihenésre és étkezésre.

A dizájn a múlt fogva tartó hangulatát nyugalommá alakítja, miközben a vendégek modern kényelmet élveznek.

Milyen élményt kínál a történelmi börtön és a luxusszálloda kombinációja?

A Meidzsi-kori börtön 2017 óta nemzeti kulturális jelentőségű. Az ikonikus vöröstéglás homlokzatok és a szerkezeti acél a múlt építészetét őrzik. A korábbi fogvatartási szárnyból elegáns étterem lett, ahol japán–francia konyhát kínálnak.

