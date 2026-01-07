Megfejthették a rejtélyes perui lyukak titkát

Közel száz éve nem találnak magyarázatot egy perui hegyoldalba vájt, több ezer lyukból álló különös formációra. A Pisco-völgy szélén közel másfél kilométer hosszan húzódó Monte Sierpe, szinte matematikai jellegű képződménynek tűnik, de valódi oka eddig elkerülte a tudósok figyelmét. A Sydney-i Egyetem kutatói most úgy vélik, hogy megfejtették az úgynevezett „Lyuksáv” titkát. Valójában a régészek új nyomokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy a titokzatos terület valamiféle őslakos kereskedelmi rendszer lehetett, nagyjából a 14. század környékén - írja a New Atlas.

A perui lyukak rejtélyét vizsgálják a kutatók. Fotó: JULIO REANO / AFP

Vajon miért vájhatták ezeket a rejtélyes lyukakat Dél-Peru hegyoldalában?

A kutatók drónok segítségével, példátlan részletességgel térképezték fel a helyszínt, és numerikus mintázatokat fedeztek fel az elhelyezkedésben.

A Monte Sierpe körülbelül 5200 sekély gödörből áll, amelyek 1-2 m szélesek és 0,5-1 m mélyek.

Minden gödör egy kis tárolóüreg méretű, és bár a sáv távolról folytonosnak tűnik, közelebbről megvizsgálva kiderül, hogy szakaszokra van bontva, amelyeket rések választanak el egymástól, lehetővé téve a gyalogos közlekedést a hegyen keresztül. Ráadásul a sorok következetesen ugyanazt a mintát ismétlik, néha meghatározott számú üreg váltakozik.

A talajvizsgálat során kukorica és a kosárfonáshoz használt nád ősi pollenjeit is megtalálták. Emellett tök, amaránt, gyapot, chili paprika és más olyan növények nyomaira bukkantak, amelyeket nem termesztettek a Monte Sierpe száraz földjén. A kutatók úgy vélik, hogy az emberek árukat vittek a helyszínre, majd a lyukakba helyezték azokat, feltehetően kosarakba és időszakosan cserélték őket. Talán mozgó kereskedők (tengerészek), szakemberek (gazdák és halászok) vagy mások gyűltek össze a helyszínen, hogy helyi árukat, például kukoricát és gyapotot cseréljenek. A radiokarbonos kormeghatározás alapján a helyszínt a 14. században használták a leginkább, amikor a Chincha Királyság uralta a régiót.

A történelmi feljegyzések a Chinchákat képzett kereskedőkként írják le, akik már jóval az inkák érkezése előtt hálózatokat működtettek a partvidéken és a szárazföld belsejében.

A Monte Sierpe fontos kereskedelmi utak találkozásánál feküdt. A kutatók szerint elképzelhető, hogy a gödrök egyfajta piaci stadokként működtek, ahol az áruk mennyisége látható és összehasonlítható volt.