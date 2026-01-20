Zelenszkij arról beszélt, hogy Emmanuel Macron eddig semmilyen formában nem jelezte felé, hogy részt vehetne a közelgő G7 csúcs munkájában. Az ukrán elnök hangsúlyozta: amikor olyan nemzetközi találkozókról van szó, ahol Ukrajna jövője napirenden van, a francia államfő korábban mindig meghívta őt. Most azonban – saját szavai szerint – „még nem mondott semmit”.

Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog Fotó: Szerhij Dolzsenko / MTI/EPA

A francia elnök döntése azért is feltűnő, mert a G7 tanácskozás központi témái között szerepel Ukrajna helyzete, valamint Grönland körüli geopolitikai feszültségek. Mindeközben a Fehér Ház már jelezte: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nem tervezi a részvételt a párizsi eseményen.

Grönland és az ukrán álláspont

Zelenszkij korábban nyilvánosan is elutasította Trump kijelentéseit Grönland jövőjéről, és egyértelműen kiállt Dánia területi integritása mellett. Az ukrán vezető abban is reményét fejezte ki, hogy Washington meghallja Európa álláspontját, ugyanakkor kizárta annak lehetőségét, hogy ukrán katonákat küldjenek a szigetre, még a meglévő katonai együttműködési megállapodás ellenére is.

Emmanuel Macron időközben Franciaország grönlandi katonai gyakorlatokban való részvételét is megindokolta, ami tovább erősíti a találkozó politikai súlyát. Mindez még inkább felveti a kérdést: miért maradt most ki Zelenszkij egy olyan egyeztetésből, ahol Ukrajna sorsa ismét kulcsszerepet kap.