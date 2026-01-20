Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Most érkezett!

Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Ukrajna

Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog

macron

Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb diplomáciai feszültség körvonalazódik Európában: Zelenszkij szerint Emmanuel Macron ezúttal nem küldött meghívót a G7 csúcsra. Az ukrán elnök szokatlannak nevezte a helyzetet, mivel korábban rendszeresen részt vett az ilyen egyeztetéseken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
macronukrajnagrönland

Zelenszkij arról beszélt, hogy Emmanuel Macron eddig semmilyen formában nem jelezte felé, hogy részt vehetne a közelgő G7 csúcs munkájában. Az ukrán elnök hangsúlyozta: amikor olyan nemzetközi találkozókról van szó, ahol Ukrajna jövője napirenden van, a francia államfő korábban mindig meghívta őt. Most azonban – saját szavai szerint – „még nem mondott semmit”.

Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog
Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog Fotó: Szerhij Dolzsenko / MTI/EPA

A francia elnök döntése azért is feltűnő, mert a G7 tanácskozás központi témái között szerepel Ukrajna helyzete, valamint Grönland körüli geopolitikai feszültségek. Mindeközben a Fehér Ház már jelezte: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nem tervezi a részvételt a párizsi eseményen.

Grönland és az ukrán álláspont

Zelenszkij korábban nyilvánosan is elutasította Trump kijelentéseit Grönland jövőjéről, és egyértelműen kiállt Dánia területi integritása mellett. Az ukrán vezető abban is reményét fejezte ki, hogy Washington meghallja Európa álláspontját, ugyanakkor kizárta annak lehetőségét, hogy ukrán katonákat küldjenek a szigetre, még a meglévő katonai együttműködési megállapodás ellenére is.

Emmanuel Macron időközben Franciaország grönlandi katonai gyakorlatokban való részvételét is megindokolta, ami tovább erősíti a találkozó politikai súlyát. Mindez még inkább felveti a kérdést: miért maradt most ki Zelenszkij egy olyan egyeztetésből, ahol Ukrajna sorsa ismét kulcsszerepet kap.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!