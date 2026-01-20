Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Most érkezett!

Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Ukrajna

Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog

trump

Sokkoló Amerika-ellenes beszédet mondott Macron – Trump őrjöng

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendkívül éles hangvételű beszédet mondott Macron a davosi Világgazdasági Fórumon, amelyet sokan nyíltan Amerika-ellenesnek értékelnek. A francia elnök szerint a világ egy szabályok nélküli korszak felé sodródik, ahol az erősebb diktál, és Európának végre meg kell védenie saját érdekeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
trumpegyesült államokfranciaország

Macron Davosban arról beszélt, hogy a nemzetközi rend látványosan erodálódik: a konfliktusok kivételből normává váltak, és 2024-ben világszerte több mint hatvan fegyveres háborút regisztráltak, ami történelmi csúcsnak számít. A francia elnök szerint mindez annak a jele, hogy az imperialista ambíciók újra felszínre törtek, miközben a nemzetközi együttműködést egyre inkább a kíméletlen verseny váltja fel.

Macron sokkoló, Amerika ellenes beszédet mondott Davosban - Trump őrjöng
Macron sokkoló, Amerika-ellenes beszédet mondott Davosban – Trump őrjöng Fotó: MICHEL EULER / POOL

A francia államfő hangsúlyozta: Franciaország és Európa továbbra is a területi szuverenitás és a politikai függetlenség elvei mellett áll ki. Mint fogalmazott, ez nem idejétmúlt gondolkodás, hanem a második világháború tanulságainak tudatos felidézése. Szerinte a szabályokon alapuló világrend feladása súlyos következményekkel járhat az európai kontinens számára.

Macron különösen élesen bírálta az Egyesült Államok gazdaságpolitikáját. 

A beszédében úgy fogalmazott, hogy az amerikai fél által erőltetett kereskedelmi megállapodások és vámintézkedések egyértelműen Európa gyengítését és alárendelését szolgálják. A vámokat – mondta – szuverenitást érintő nyomásgyakorlásra használják, ami elfogadhatatlan egy szövetségesi rendszerben.

Európa naivitása és önvédelem

Macron szerint Európa túl sokáig volt naiv, és ma is szinte egyedüliként nem védi meg saját vállalatait és piacait akkor, amikor más országok nyíltan megsértik a tisztességes verseny szabályait. Úgy vélte, a kontinensnek minden eszköze megvan az önvédelemhez, de politikai bátorságra van szükség ahhoz, hogy ezeket valóban alkalmazza.

A francia elnök davosi felszólalása világos üzenetet küldött: az amerikai kereskedelempolitika és az erőpolitikára épülő globális rend kihívást jelent Európa számára, amelynek most kell eldöntenie, hogy továbbra is elszenvedője, vagy aktív alakítója kíván lenni a gyorsan változó világnak.

Trump nemet mondott a párizsi csúcsra

Később újabb fordulatot vett a diplomáciai játszma: Donald Trump amerikai elnök elutasította Emmanuel Macron javaslatát egy rendkívüli G7-csúcs összehívására, amelyen Oroszország is részt vett volna. A CNN értesülései szerint a Fehér Ház egy névtelenséget kérő tisztviselője megerősítette: az amerikai elnök jelenleg nem tervezi, hogy Párizsba utazzon.

Macron korábban nyilvánosságra hozta az amerikai elnökkel folytatott levelezését, amelyben a francia államfő egy rendkívüli G7-találkozót javasolt. Elképzelése szerint a tanácskozásra nemcsak Oroszországot és Ukrajnát hívták volna meg, hanem akár Szíria és Dánia képviselői is részt vehettek volna az egyeztetésen.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!