Valami baj lehet Macronnal, nagyon furcsán viselkedik

Emmanuel Macron francia elnök a davosi Világgazdasági Fórum keddi napján nemcsak keményen bírálta Donald Trump amerikai elnök által a Grönland megszerzésére vonatkozó terve miatt kilátásba helyezett európai vámokat, hanem megjelenésével is felkeltette a figyelmet.

Macron reflektív kék szemüvegben jelent meg (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Macron kék napszemüvegben üzent Trumpnak Davosban

A francia vezető kék, tükrös aviátor napszemüveget viselt beltérben, miközben a világ vezetői előtt beszélt. Macron beszédében nem indokolta az okulárét, ám francia sajtóértesülések szerint egy fennálló orvosi problémával függ össze.

A múlt héten egy dél-franciaországi katonai rendezvényen vörös szemmel jelent meg, és hasonló napszemüveget viselt. A katonák előtt elmondta, hogy állapota „teljesen ártalmatlan” és „egészen jelentéktelen”.

Macron még tréfásan „l’oeil du tigre”-nek, azaz „a tigris szemének” nevezte a problémát, utalva a Survivor együttes 1982-es „Rocky III” című filmjéhez készült dalára.

Akik értik a hivatkozást, tudják: ez az elszántság jele

– mondta.

A francia sajtó szerint a francia elnöknek szubkonjunktivális vérzés, vagyis a szemfehérjében keletkezett apró érrepedés alakult ki. Ez fájdalommentes, nem veszélyes, a látást nem befolyásolja, és általában két héten belül felszívódik.

Okozhatja erőteljes tüsszentés, köhögés vagy a szem dörzsölése. Diabéteszesek és magas vérnyomással élők különösen veszélyeztetettek.

A napszemüveg viselése nem szükséges a látás védelméhez, ám a francia elnök úgy döntött, hogy „esztétikai okokból” választja a stílust, mert közszereplő. Jimmy Mohamed orvos és médiaelemző szerint ez védelmet nyújt a fényképezőgépek előtt, de nem a szemnek.

A Twitteren és más közösségi oldalakon Macron megjelenése nagy visszhangot keltett.