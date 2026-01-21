Valami baj lehet Macronnal, nagyon furcsán viselkedik

Hírlevél
Emmanuel Macron francia elnök a Világgazdasági Fórumon kék, tükrös napszemüvegben lépett a világ vezetői elé.
Emmanuel Macron francia elnök a davosi Világgazdasági Fórum keddi napján nemcsak keményen bírálta Donald Trump amerikai elnök által a Grönland megszerzésére vonatkozó terve miatt kilátásba helyezett európai vámokat, hanem megjelenésével is felkeltette a figyelmet.

France's President Emmanuel Macron delivers remarks during a meeting with leaders of AI companies during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 20, 2026. The World Economic Forum takes place in Davos from January 19 to January 23, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Macron reflektív kék szemüvegben jelent meg (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Macron kék napszemüvegben üzent Trumpnak Davosban

A francia vezető kék, tükrös aviátor napszemüveget viselt beltérben, miközben a világ vezetői előtt beszélt. Macron beszédében nem indokolta az okulárét, ám francia sajtóértesülések szerint egy fennálló orvosi problémával függ össze.

A múlt héten egy dél-franciaországi katonai rendezvényen vörös szemmel jelent meg, és hasonló napszemüveget viselt. A katonák előtt elmondta, hogy állapota „teljesen ártalmatlan” és „egészen jelentéktelen”.

Macron még tréfásan „l’oeil du tigre”-nek, azaz „a tigris szemének” nevezte a problémát, utalva a Survivor együttes 1982-es „Rocky III” című filmjéhez készült dalára. 

Akik értik a hivatkozást, tudják: ez az elszántság jele

mondta.

A francia sajtó szerint a francia elnöknek szubkonjunktivális vérzés, vagyis a szemfehérjében keletkezett apró érrepedés alakult ki. Ez fájdalommentes, nem veszélyes, a látást nem befolyásolja, és általában két héten belül felszívódik.

Okozhatja erőteljes tüsszentés, köhögés vagy a szem dörzsölése. Diabéteszesek és magas vérnyomással élők különösen veszélyeztetettek.

A napszemüveg viselése nem szükséges a látás védelméhez, ám a francia elnök úgy döntött, hogy „esztétikai okokból” választja a stílust, mert közszereplő. Jimmy Mohamed orvos és médiaelemző szerint ez védelmet nyújt a fényképezőgépek előtt, de nem a szemnek.

A Twitteren és más közösségi oldalakon Macron megjelenése nagy visszhangot keltett.

 

