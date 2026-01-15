Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett – senki sem számított rá, hogy ekkora a baj

Ezt látnia kell!

A NATO vezetése 180 fokos fordulatot vett Ukrajnával kapcsolatban – megdöbbentő, amit Rutte mondott

macron

„Összesz*rják a gatyájukat” – így üzent Moszkva, de vajon kinek?

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb durva hangvételű diplomáciai vita robbant ki a nemzetközi porondon. Macron grönlandi szuverenitással kapcsolatos kijelentéseit az orosz vezetés nyílt gúnnyal és trágár megjegyzésekkel kommentálta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
macronüzenetmoszkva

A Kreml élesen és gúnyosan reagált Emmanuel Macron legutóbbi figyelmeztetésére, amely az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos törekvéseiről szólt. Az orosz válasz ezúttal nem diplomatikus csatornákon, hanem nyilvános közösségi médiás üzenetben érkezett.

Macron grönlandi kijelentései után az orosz vezetés trágár gúnnyal támadta a francia elnököt.
Macron grönlandi kijelentései után az orosz vezetés trágár gúnnyal támadta a francia elnököt.
Fotó: DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese az X-en (korábban Twitter) tette közzé bejegyzését, amelyben Macron kijelentéseit nevetség tárgyává tette. A francia elnököt a „gall kakas” kifejezéssel illette, majd azt sugallta, hogy Európa végül meghátrálna egy komoly konfliktus esetén, és „össze s**rná a gatyáját”.

Miért gúnyolta ki a Kreml Macron grönlandi álláspontját?

Macron korábban úgy fogalmazott: ha Dánia szuverenitását Grönland ügyében megsértenék, annak „beláthatatlan következményei” lennének. Medvegyev válasza ezt az eltökéltséget kérdőjelezte meg, és azt a képet festette fel, hogy az európai országok végül nem mernének szembeszállni az Egyesült Államokkal.

French President Emmanuel Macron stands welcoming participants during the diplomatic summit of the coalition of the willing at the Elysee Palace, Paris, France, January 6, 2026 Le president francais Emmanuel Macron se tient accueillant les participants au sommet diplomatique de la coalition des volontaires au palais de l Elysee, Paris, France, 6 Janvier 2026 (Photo by Eric Beracassat / Hans Lucas via AFP)
Fotó: ERIC BERACASSAT / Hans Lucas

Trump, Grönland és a NATO feszültsége

A vita előzménye, hogy Donald Trump kijelentette: az Egyesült Államok számára Grönland ellenőrzése „nemzetbiztonsági szükségszerűség”, és szerinte Oroszország vagy Kína szerezhetne befolyást a térségben, ha Washington nem lép időben.

NATO-szinten ez komoly feszültséget okozott, mivel Mette Frederiksen világossá tette: Grönland nem eladó, és egy erőltetett amerikai lépés akár a transzatlanti szövetség végét is jelentheti. Macron erre reagálva teljes francia szolidaritást ígért Dániának.

Politikai üzenet a gúny mögött

Elemzők szerint Medvegyev durva hangvétele nem pusztán személyes támadás volt Macron ellen, hanem tudatos politikai üzenet. Oroszország ezzel a NATO-n belüli megosztottságot kívánja hangsúlyozni, miközben saját, Nyugattal vívott konfliktusa továbbra is elhúzódik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!