„Összesz*rják a gatyájukat” – így üzent Moszkva, de vajon kinek?

A Kreml élesen és gúnyosan reagált Emmanuel Macron legutóbbi figyelmeztetésére, amely az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos törekvéseiről szólt. Az orosz válasz ezúttal nem diplomatikus csatornákon, hanem nyilvános közösségi médiás üzenetben érkezett.

Macron grönlandi kijelentései után az orosz vezetés trágár gúnnyal támadta a francia elnököt.

Fotó: DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese az X-en (korábban Twitter) tette közzé bejegyzését, amelyben Macron kijelentéseit nevetség tárgyává tette. A francia elnököt a „gall kakas” kifejezéssel illette, majd azt sugallta, hogy Európa végül meghátrálna egy komoly konfliktus esetén, és „össze s**rná a gatyáját”.

Miért gúnyolta ki a Kreml Macron grönlandi álláspontját?

Macron korábban úgy fogalmazott: ha Dánia szuverenitását Grönland ügyében megsértenék, annak „beláthatatlan következményei” lennének. Medvegyev válasza ezt az eltökéltséget kérdőjelezte meg, és azt a képet festette fel, hogy az európai országok végül nem mernének szembeszállni az Egyesült Államokkal.

Fotó: ERIC BERACASSAT / Hans Lucas

Trump, Grönland és a NATO feszültsége

A vita előzménye, hogy Donald Trump kijelentette: az Egyesült Államok számára Grönland ellenőrzése „nemzetbiztonsági szükségszerűség”, és szerinte Oroszország vagy Kína szerezhetne befolyást a térségben, ha Washington nem lép időben.

NATO-szinten ez komoly feszültséget okozott, mivel Mette Frederiksen világossá tette: Grönland nem eladó, és egy erőltetett amerikai lépés akár a transzatlanti szövetség végét is jelentheti. Macron erre reagálva teljes francia szolidaritást ígért Dániának.

Politikai üzenet a gúny mögött

Elemzők szerint Medvegyev durva hangvétele nem pusztán személyes támadás volt Macron ellen, hanem tudatos politikai üzenet. Oroszország ezzel a NATO-n belüli megosztottságot kívánja hangsúlyozni, miközben saját, Nyugattal vívott konfliktusa továbbra is elhúzódik.