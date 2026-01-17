Hírlevél
emmanuel macron

Macron új stílusa súlyos kérdéseket vet fel

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Emmanuel Macron elnök egy hajszálér megrepedése miatt kénytelen napszemüveget hordani. A tréfás hangvételű bejelentést az Elysée-palotában tette, az X közösségi oldalon élőben közvetített találkozón. Az orvosok szerint a sérülés nem veszélyes, Macron azonban egy ideig így fog megjelenni nyilvános eseményeken.
emmanuel macronelnökmacronelysée - palot

A francia elnök, Emmanuel Macron bejelentette, hogy egy ideig napszemüveget kell viselnie, miután egy hajszálér megrepedt a szemében.

macron
Macron.
Fotó: AFP

Napszeműveges Macron

„Elnézést kérek ezért a szemüvegért, ami egy jelentéktelen problémához kapcsolódik. De egy ideig muszáj lesz viselnem, úgyhogy el kell tűrnötök, hogy így láttok” – tréfálkozott az Elysée-palotában a Új-Kaledónia képviselőivel tartott találkozón, ahová napszemüvegben érkezett. Az eseményt az elnöki hivatal az X közösségi oldalon élőben közvetítette.

Előző nap Macron az éves beszédét tartotta a katonáknak, miközben a szemében véres folt volt látható. Az Elysée-palota közleménye szerint az elnök szemében egy hajszálér szakadt fel, de az orvosok szerint az nem jelent veszélyt.

