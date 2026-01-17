Macron új stílusa súlyos kérdéseket vet fel

Emmanuel Macron elnök egy hajszálér megrepedése miatt kénytelen napszemüveget hordani. A tréfás hangvételű bejelentést az Elysée-palotában tette, az X közösségi oldalon élőben közvetített találkozón. Az orvosok szerint a sérülés nem veszélyes, Macron azonban egy ideig így fog megjelenni nyilvános eseményeken.
A francia elnök, Emmanuel Macron bejelentette, hogy egy ideig napszemüveget kell viselnie, miután egy hajszálér megrepedt a szemében.
Napszeműveges Macron
„Elnézést kérek ezért a szemüvegért, ami egy jelentéktelen problémához kapcsolódik. De egy ideig muszáj lesz viselnem, úgyhogy el kell tűrnötök, hogy így láttok” – tréfálkozott az Elysée-palotában a Új-Kaledónia képviselőivel tartott találkozón, ahová napszemüvegben érkezett. Az eseményt az elnöki hivatal az X közösségi oldalon élőben közvetítette.
Előző nap Macron az éves beszédét tartotta a katonáknak, miközben a szemében véres folt volt látható. Az Elysée-palota közleménye szerint az elnök szemében egy hajszálér szakadt fel, de az orvosok szerint az nem jelent veszélyt.
