Macron új stílusa súlyos kérdéseket vet fel

A francia elnök, Emmanuel Macron bejelentette, hogy egy ideig napszemüveget kell viselnie, miután egy hajszálér megrepedt a szemében.

Macron.

Fotó: AFP

Napszeműveges Macron

„Elnézést kérek ezért a szemüvegért, ami egy jelentéktelen problémához kapcsolódik. De egy ideig muszáj lesz viselnem, úgyhogy el kell tűrnötök, hogy így láttok” – tréfálkozott az Elysée-palotában a Új-Kaledónia képviselőivel tartott találkozón, ahová napszemüvegben érkezett. Az eseményt az elnöki hivatal az X közösségi oldalon élőben közvetítette.

Előző nap Macron az éves beszédét tartotta a katonáknak, miközben a szemében véres folt volt látható. Az Elysée-palota közleménye szerint az elnök szemében egy hajszálér szakadt fel, de az orvosok szerint az nem jelent veszélyt.