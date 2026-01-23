Az egész világ Macron napszemüvegén nevet – mémek

28 százalékkal ugrottak meg annak a szemüveggyártó cégnek a részvényei, amelynek modelljét Emmanuel Macron francia elnök viselte a davosi Világgazdasági Fórumon. Az ugrásnak köszönhetően az olasz iVision Tech piaci értéke egyetlen nap alatt 3,5 millió euróval nőtt – írja a Reuters.

Macron napszemüvegben. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Macron felvette a szemüveget és megőrült a világ

Az iVision Tech tulajdonában álló francia luxusmárka, a Henry Jullien Pacific S 01 nevű modellje körülbelül 660 euróba kerül. A Reuters által idézett vezérigazgató, Stefano Fulchir szerint Macron megjelenése „kétségtelenül sokkoló hatást gyakorolt a részvényárfolyamra”.

A közösségi oldalakat elárasztották a Macronról készült mémek: sokan az 1980-as évek amerikai akciófilmjeinek hőseihez hasonlították. A szokatlan megjelenés Donald Trump amerikai elnököt is meglepte.

Korábban Macron katonák előtt jelent meg bevérzett szemmel, ami már akkor találgatásokat indított el az egészségi állapotáról.