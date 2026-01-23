Hírlevél
donald trump

Az egész világ Macron napszemüvegén nevet – mémek

Egyetlen beszéd Davosban elég volt ahhoz, hogy milliókkal nőjön egy luxusszemüveggyártó értéke, mindeközben elárasztották a különféle mémek a közösségi médiát. Állíthatjuk: egy egész világ Macron elnökön nevet.
donald trumpelnökemmanuel macron

28 százalékkal ugrottak meg annak a szemüveggyártó cégnek a részvényei, amelynek modelljét Emmanuel Macron francia elnök viselte a davosi Világgazdasági Fórumon. Az ugrásnak köszönhetően az olasz iVision Tech piaci értéke egyetlen nap alatt 3,5 millió euróval nőtt – írja a Reuters.

macron
Macron napszemüvegben. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Macron felvette a szemüveget és megőrült a világ

Az iVision Tech tulajdonában álló francia luxusmárka, a Henry Jullien Pacific S 01 nevű modellje körülbelül 660 euróba kerül. A Reuters által idézett vezérigazgató, Stefano Fulchir szerint Macron megjelenése „kétségtelenül sokkoló hatást gyakorolt a részvényárfolyamra”.

A közösségi oldalakat elárasztották a Macronról készült mémek: sokan az 1980-as évek amerikai akciófilmjeinek hőseihez hasonlították. A szokatlan megjelenés Donald Trump amerikai elnököt is meglepte.

@ai_animals_ki_tie Why sunglasses Macron? 😎 #macron #emanuelmacron #sunglasses #topgun #blackeye ♬ Danger Zone (From "Top Gun" Original Soundtrack) - Kenny Loggins

Korábban Macron katonák előtt jelent meg bevérzett szemmel, ami már akkor találgatásokat indított el az egészségi állapotáról.

@trendingtemp Macron et ses lunettes de soleil 😂 #CapCut #aifilter #templatescapcut #viral #aidance ♬ son original - trendingtemp
