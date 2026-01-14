Úgy helyretették Macront, hogy most az Élysée-palota egyik sötét sarkában sírdogálhat

Szergej Lavrov szerint Emmanuel Macron bejelentése, miszerint felvenné a kapcsolatot Vlagyimir Putyinnal, puszta szereplés a nyilvánosság előtt.

Emmanuel Macron

Fotó: AFP

Lavrov kiosztotta Macront: ez csak hangos szereplés

Az orosz külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy amikor Macron arról beszél, miszerint „néhány héten belül” beszélne az orosz elnökkel és „valamit javasolna”, az nem komoly diplomácia, hanem mikrofon előtti politizálás.

Lavrov a Namíbia külügyminiszterével, Selma Ashipala Musavyivel folytatott tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az efféle megafondiplomácia soha nem vezetett eredményre, és most sem fog.

Korábban az AFP arról írt, hogy Párizs a Moszkvával való párbeszéd újraindításának formátumát keresi. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője jelezte: Vlagyimir Putyin nyitott a kapcsolatok helyreállítására, de csak akkor, ha az valódi eszmecsere, nem pedig kioktatás.

Júliusban Putyin és Macron három év után először telefonon egyeztetett. A felek az ukrajnai konfliktusról, a Teherán és Tel-Aviv közötti feszültségről, valamint az iráni nukleáris létesítmények elleni amerikai csapásokról tárgyaltak, és megállapodtak a kapcsolattartás folytatásáról.