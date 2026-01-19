Botrányos: Macron bemutatott Trumpnak

Emmanuel Macron francia elnök elutasította Donald Trump amerikai kollégája meghívását, hogy csatlakozzon a „Béketanácshoz” – jelentette a Bloomberg.

Emmanuel Macron

Fotó: AFP

Macron elutasította Trump új béketervét

A cikk szerint „a kritikusok attól tartanak, hogy Trump egy alternatívát vagy riválist próbál létrehozni az ENSZ-nek, amelyet hosszú ideje bírál”.

Korábban a The Financial Times, egy jól értesült forrásra hivatkozva, arról számolt be, hogy a Fehér Ház a Trump által vezetett „Béketanácsot” akár az ENSZ helyettesítésére is szánhatja. Az amerikai lap kiemelte, hogy Washington bővítheti a tanács mandátumát, nemcsak Gázára, hanem más válságövezetekre is kiterjesztve, köztük Ukrajnára és Venezuelára.