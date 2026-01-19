Botrányos: Macron bemutatott Trumpnak

Emmanuel Macron visszautasította Donald Trump meghívását a „Béketanács” munkájába. A nemzetközi szakértők szerint az amerikai elnök esetleg az ENSZ alternatívájaként kívánja felhasználni az új testületet, amely Gázán kívül más konfliktuszónákra, például Ukrajnára és Venezuelára is kiterjedhet.
Emmanuel Macron francia elnök elutasította Donald Trump amerikai kollégája meghívását, hogy csatlakozzon a „Béketanácshoz” – jelentette a Bloomberg.
Macron elutasította Trump új béketervét
A cikk szerint „a kritikusok attól tartanak, hogy Trump egy alternatívát vagy riválist próbál létrehozni az ENSZ-nek, amelyet hosszú ideje bírál”.
Korábban a The Financial Times, egy jól értesült forrásra hivatkozva, arról számolt be, hogy a Fehér Ház a Trump által vezetett „Béketanácsot” akár az ENSZ helyettesítésére is szánhatja. Az amerikai lap kiemelte, hogy Washington bővítheti a tanács mandátumát, nemcsak Gázára, hanem más válságövezetekre is kiterjesztve, köztük Ukrajnára és Venezuelára.
