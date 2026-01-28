Macron házhoz megy a pofonért, ezt találta mondani

Emmanuel Macron francia elnök szerint Európának szerves részévé kell válnia az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásoknak. Erről az X közösségi oldalon írt.

Macron. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Macron nemet mond a háttérszerepre: Európa helyet kér a tárgyalóasztalnál

Most beszéltem Volodimir Zelenszkijjel. Áttekintettük a múlt héten Abu Dzabiban elindult tárgyalások menetét. Egyetértettünk abban, hogy az európaiaknak teljes mértékben részt kell venniük az ott megvitatott kérdésekben

– fogalmazott Macron.

A francia államfő hozzátette, Párizs „továbbra is eltökélt abban, hogy fokozza a nyomást Oroszországra”.

Kedden Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, Ukrajna az Egyesült Államokkal készül aláírni a konfliktus lezárásáról szóló megállapodást, miközben az Egyesült Államok külön egyezséget kötne Oroszországgal. Az Európai Unió közvetlen részvételével jelen formában nem számolnak.

Szibiha szerint az Európai Unió „jelen van” a tárgyalási folyamatban és a biztonsági garanciák kérdésében is, ám a jelenlegi felállás még nem végleges.

Szombaton lezárult az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselőiből álló háromoldalú munkacsoport biztonsági kérdésekről szóló tárgyalásainak második napja Abu Dzabiban. Az Egyesült Arab Emírségek kormánya pozitívnak és konstruktívnak értékelte a találkozót, kiemelve, hogy az orosz és az ukrán delegáció közvetlen kapcsolatba lépett egymással.

A Kreml közlése szerint a háromoldalú Oroszország–USA–Ukrajna tárgyalások következő fordulóját február 1-jén tartják Abu Dzabiban.