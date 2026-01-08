Dobjon el mindent! Fontos pozíciót kapott egy macska – videó

Miközben a világ válságokról és konfliktusokról szóló hírekkel van tele, Japán ismét váratlan fordulatot hozott a napi hírekben. Hivatalosan is új állomásfőnököt neveztek ki, aki nem politikus, nem vasutas, hanem egy aranyos macska.

Fontos megbízást kapott a macska, állomásfőnök lett Japánban Forrás: YouTube/Kyodo News

Újabb macskát neveztek ki szerdán állomásfőnöknek Japánban; a Jontama névre hallgató trikolór cica szerdán kapta meg a megtisztelő titulust és ő az állomás harmadik főnöke, munkájához pedig egy inast is kapott.

A Vakajama prefektúra Kisigama vonalán lévő Kisi nevű állomáson megrendezett - az állomás kétlábú alkalmazottai, a cicák rajongói és a sajtó által kísért - ceremónia során Kodzsima Micunobu, a vonalat működtető vasúttársaság elnöke állomásfőnöki címmel gravírozott medált akasztott az új állomásfőnök-asszony nyakába.

Valamint bemutatták a Rokutama nevű macskát is, aki egyelőre inasként szolgál majd Jontama mancsai alatt. Vele kapcsolatban Kodzsima kifejezte reményét, hogy hamar beletanul a szakmába.

Nitama, a frissen kinevezett állomásfőnök elődje novemberben halt meg, és a kinevezési ceremónián posztumusz megkapta a "becsületbeli állomásfőnök" címet.

A macskák munkahelyi kötelességei közé tartozik az utasok üdvözlése, és a büszke, nyugodt pózolás állomásfőnöki sapkájukban.

A kisigavai vonalat működtető társaság 2007-ben nevezett ki először macskát állomásfőnöknek, Tama cica pedig országos, majd nemzetközi hírnevet is szerzett az üzemeltetőnek, amelynek így sikerült úrrá lennie anyagi nehézségein is.

A lépés hagyománnyá vált és azóta Japán-szerte előszeretettel neveznek ki rászoruló, kóbor macskákat és kutyákat, valamint nyulakat és más egyéb állatokat állomásfőnöknek - írja a Tokyo Weekender.

