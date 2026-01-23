Ellopott a futár egy macskát, váratlan fordulattal ért véget a történet

A macskalopás Elland városában hatalmas felháborodást váltott ki, miután egy ház ajtókamerája rögzítette, ahogy egy futár a csomag kézbesítése után felkapja a család cicáját, Norát, majd elsétál vele. A sokkoló felvétel gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában – írja a DailyStar.

Macska lopás fordulata: a futár által elvitt cica végül visszakerült, a család megkönnyebbülhetett Fotó:X

A videón jól látható, ahogy a kézbesítő a csomag leadása után körbenéz, majd észreveszi a cicát. Ezután felveszi, az autójához sétál vele, és beteszi a járműbe, mintha ez teljesen természetes lenne.

Miért volt különösen súlyos a macskalopás?

A gazda szerint Nora szívzörejjel él, rendszeres gyógyszeres kezelésre szorul, ezért a macska lopás akár az állat életét is veszélybe sodorhatta. A család emiatt sürgős felhívást tett közzé a közösségi oldalakon.

Váratlan fordulat

A macska lopás végül szerencsésen zárult: a cica néhány nappal később épségben hazakerült. A gazda elmondása szerint Nora jól van, nem tűnik megviseltnek, és azóta extra simogatást és jutalomfalatokat kap.

