A macska majdnem porig égette a házat – kamera rögzítette a sokkoló pillanatot

Komoly konyhai tűz ütött ki Dallas megye egyik lakóházában, az Egyesült Államokban miután egy házi macska felugrott a tűzhelyre, elfordította az egyik gombot, és meggyújtotta a főzőlapon hagyott tárgyakat – írja a FoxNews.
A helyszínre hamar megérkeztek a tűzoltók érkeztek, akik gyorsan megfékezték a lángokat. Bár a lakás többi része nem sérült meg, a konyhában jelentős károk keletkeztek.
Megfigyelőkamera buktatta le a macskát
A vizsgálat során előkerült egy otthoni megfigyelőkamera felvétele, amelyen tisztán látható, ahogy a macska felugrik a tűzhelyre, elfordítja a gombot, majd azonnal leugrik, amikor a lángok felcsapnak.
A tűz átterjedt más konyhai berendezésekre, az ajtóra és a mennyezet egy részére is, mielőtt a tűzoltók eloltották volna.
Komoly figyelmeztetést adtak ki a hatóságok
Az eset után a tűzoltóság nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy:
- ne hagyjunk éghető tárgyakat a tűzhelyen
- mindig ellenőrizzük, hogy a főzőlap ki van-e kapcsolva
- soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a konyhát
- érdemes biztonsági tűzhelygomb-védőket felszerelni
A szakemberek szerint egy macska által okozott véletlen mozdulat is elegendő lehet egy lakástűz kialakulásához.
A közleményükben hangsúlyozták: még akkor is veszélyes lehet a tűzhely, ha éppen nem használjuk, mert a maradékhő vagy egy véletlen bekapcsolás is könnyen tüzet okozhat.
