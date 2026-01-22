Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat: Putyin a teljes befagyasztott orosz vagyont Zelenszkijnek adja

Exkluzív

Megszólalt a rendőrség Jákli Mónika halálával kapcsolatban

kamera

A macska majdnem porig égette a házat – kamera rögzítette a sokkoló pillanatot

40 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy hétköznapi otthoni jelenet néhány másodperc alatt majdnem komoly tragédiába torkollott Texasban. A macska okozta konyhai tűz akkor keletkezett, amikor az állat felugrott a tűzhelyre, és véletlenül bekapcsolta az egyik főzőlapot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kamerakonyhai tűzmacska

Komoly konyhai tűz ütött ki Dallas megye egyik lakóházában, az Egyesült Államokban miután egy házi macska felugrott a tűzhelyre, elfordította az egyik gombot, és meggyújtotta a főzőlapon hagyott tárgyakat – írja a FoxNews.

A macska okozta a konyhai tüzet, miután felugrott a tűzhelyre és elfordította az egyik gombot.
A macska okozta a konyhai tüzet, miután felugrott a tűzhelyre és elfordította az egyik gombot Fotó:Illusztráció/Unplash

A helyszínre hamar megérkeztek a tűzoltók érkeztek, akik gyorsan megfékezték a lángokat. Bár a lakás többi része nem sérült meg, a konyhában jelentős károk keletkeztek.

Megfigyelőkamera buktatta le a macskát

A vizsgálat során előkerült egy otthoni megfigyelőkamera felvétele, amelyen tisztán látható, ahogy a macska felugrik a tűzhelyre, elfordítja a gombot, majd azonnal leugrik, amikor a lángok felcsapnak.

A tűz átterjedt más konyhai berendezésekre, az ajtóra és a mennyezet egy részére is, mielőtt a tűzoltók eloltották volna.

Komoly figyelmeztetést adtak ki a hatóságok

Az eset után a tűzoltóság nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy:

  • ne hagyjunk éghető tárgyakat a tűzhelyen
  • mindig ellenőrizzük, hogy a főzőlap ki van-e kapcsolva
  • soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a konyhát
  • érdemes biztonsági tűzhelygomb-védőket felszerelni

A szakemberek szerint egy macska által okozott véletlen mozdulat is elegendő lehet egy lakástűz kialakulásához.

A közleményükben hangsúlyozták: még akkor is veszélyes lehet a tűzhely, ha éppen nem használjuk, mert a maradékhő vagy egy véletlen bekapcsolás is könnyen tüzet okozhat.

Ellátásra szorul a macska, amit felkapott és elvitt az Amazon futár – videón a cicalopás pillanata

Sokkoló jelenetet rögzített egy kapucsengő kamerája az angliai Elland városában: egy Amazon-csomagot kézbesítő futár a felvétel szerint egyszerűen felkapta a ház előtt ülő macskát, majd elsétált vele. A család teljesen összetört, az ellopott macska azóta sem került elő.

Törvényesen lakhatnak majd macskák a boltokban?

Egy New York-i állami törvényjavaslat célja, hogy a boltokban élő cicák biztonságos, szabályozott környezetet kapjanak. A javaslat biztosítaná a macska számára az oltásokat, ivartalanítást és megfelelő pihenőhelyeket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!