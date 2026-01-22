A macska majdnem porig égette a házat – kamera rögzítette a sokkoló pillanatot

Komoly konyhai tűz ütött ki Dallas megye egyik lakóházában, az Egyesült Államokban miután egy házi macska felugrott a tűzhelyre, elfordította az egyik gombot, és meggyújtotta a főzőlapon hagyott tárgyakat – írja a FoxNews.

A macska okozta a konyhai tüzet, miután felugrott a tűzhelyre és elfordította az egyik gombot Fotó:Illusztráció/Unplash

A helyszínre hamar megérkeztek a tűzoltók érkeztek, akik gyorsan megfékezték a lángokat. Bár a lakás többi része nem sérült meg, a konyhában jelentős károk keletkeztek.

Megfigyelőkamera buktatta le a macskát

A vizsgálat során előkerült egy otthoni megfigyelőkamera felvétele, amelyen tisztán látható, ahogy a macska felugrik a tűzhelyre, elfordítja a gombot, majd azonnal leugrik, amikor a lángok felcsapnak.

'CAT'ASTROPHE: A cat started a kitchen fire by jumping onto a stove and turning on a burner, causing significant damage to the ceiling, door and other appliances. pic.twitter.com/DXQvsXclIA — Fox News (@FoxNews) January 17, 2026

A tűz átterjedt más konyhai berendezésekre, az ajtóra és a mennyezet egy részére is, mielőtt a tűzoltók eloltották volna.

Komoly figyelmeztetést adtak ki a hatóságok

Az eset után a tűzoltóság nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy:

ne hagyjunk éghető tárgyakat a tűzhelyen

mindig ellenőrizzük, hogy a főzőlap ki van-e kapcsolva

soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a konyhát

érdemes biztonsági tűzhelygomb-védőket felszerelni

A szakemberek szerint egy macska által okozott véletlen mozdulat is elegendő lehet egy lakástűz kialakulásához.

A közleményükben hangsúlyozták: még akkor is veszélyes lehet a tűzhely, ha éppen nem használjuk, mert a maradékhő vagy egy véletlen bekapcsolás is könnyen tüzet okozhat.

