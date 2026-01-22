Törvényesen lakhatnak majd macskák a boltokban?

A New York-i üzletek híres macskapopulációja most egy lépéssel közelebb kerültek a legális státuszhoz. A bolti macskák New York városában évtizedek óta ikonikus jelenségnek számítanak, és most végre jogi védelmet kaphatnak, valamint biztosított lehet számukra a megfelelő ellátás és biztonságos környezet – írja a New York Post.

A bolti macska jogi védelmet kaphat New Yorkban (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Bolti macska: jogi védelem várhat a New York-i üzletek kedvenceire

Egy májusban benyújtott állami törvényjavaslat célja, hogy a bolti macskák New York városában legálisan élhessenek az üzletekben, miközben egészségügyi és biztonsági szabványok védik őket. A javaslat előírná a rendszeres állatorvosi vizsgálatokat, az oltásokat, a kötelező ivartalanítást, valamint kényelmes és biztonságos „macskazónák” kialakítását, ahol a cicák pihenhetnek és játszhatnak.

Dan Rimada, a Bodega Cats of NY alapítója szerint a bodegamacskák évtizedek óta részei a városi életnek, ám eddig teljesen szabályozatlanul éltek.

A kezdeményezés hátterében egy online petíció áll, amely a bolttulajdonosok számára biztosítana orvosi forrásokat és támogatást az állatok gondozásához. Keith Powers állami képviselőjelölt úgy fogalmazott, a bolti macskák New York városának szellemét testesítik meg: barátságosak és vendégszeretőek.

