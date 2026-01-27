Eláll a lélegzet: 200 km/órával repültek át a világ legmagasabb hoteljén – videó

A hihetetlen mutatvány a Ciel Dubai Marina megnyitójához kapcsolódott, amely 377 méter magas, 82 emeletes torony, és jelenleg a világ legmagasabb hotelje. A látványos előadás csúcspontja az volt, amikor az egyik "madárember" centiméterekre a falaktól átrepült az épület egy keskeny nyílásán, amelyet csak „a tű foka” néven emlegetnek. Közben a másik négy extrémsportoló szoros alakzatban követte, színes füstcsíkot húzva a dubaji felhőkarcolók fölé, számolt be az eseményről a Gulfnews.

A madárember 200 kilométer per órás sebességgel repült át a világ legmagasabb szállodáján – Fotó: XDubai

A madáremberek bemutatója sokkolta a világot

A lélegzetelállító jeleneteket egy FPV-drón rögzítette, amely a sportolókkal együtt száguldott, így olyan szögekből látható a mutatvány, amelyeket a földről lehetetlen lenne megörökíteni. A produkciót az XDubai sportcsapata, a Dubai Turisztikai Hivatal és a beruházó közösen szervezte. A szervezők szerint hónapokig tartó precíz tervezés előzte meg az akciót, hogy a halálosan veszélyes mutatványt biztonságosan végre lehessen hajtani.

A Ciel Dubai Marina nemcsak rekordot döntött, hanem új szimbóluma lett a városnak. A torony luxusszállodát, wellnessközpontot és panorámás sky-bárt is magában foglal – most pedig már a világ egyik legextrémebb bemutatójának helyszíne is.

