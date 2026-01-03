Hírlevél
Madeleine McCann

Madeleine McCann ügye újra fókuszban – a szülők szerint közel az áttörés

18 perce
Majdnem húsz év telt el, de a remény nem halt meg. Madeleine McCann szülei újévi üzenetben jelezték: továbbra is hisznek abban, hogy kiderül az igazság. Szerintük 2026 akár régóta várt áttörést is hozhat a világhírű eltűnési ügyben.
Madeleine McCann

Kate McCann és Gerry McCann közös üzenetben erősítették meg, hogy lányuk, Madeleine McCann ügyében sem a keresés, sem az igazság feltárása nem zárult le. A brit kislány 2007-ben, háromévesen eltűnt egy portugáliai nyaralás során, és az eset azóta is a világ egyik legismertebb eltűnési ügye.

Madeleine McCann-ügy
Madeleine McCann-ügy máig a világ egyik legismertebb eltűnése, amit a mai napig nem sikerült megoldani (A képen az eltűnt kislány látható) Fotó: AFP

Újra reflektorfényben a Madeleine McCann-ügy

Az eltűnés azért is került ismét a figyelem középpontjába, mert szabadlábra került Christian Brüeckner, akit korábban egy másik ügyben elkövetett nemi erőszak miatt ítéltek el.

Reményt jelent, hogy a Madeleine McCann-ügy hivatalos nyomozása továbbra is aktív, a hatóságok nem zárták le az eljárást, és új vizsgálati irányokon dolgoznak. A szülők szerint 2026 akár áttörést is hozhat, legyen szó technológiai-igazságügyi fejleményről, új tanúvallomásról vagy a fő gyanúsított körüli eljárások előrehaladásáról.

A német ügyészség szerint fennáll a gyilkosság gyanúja Madeleine eltűnésével kapcsolatban, Brüeckner azonban ebben az ügyben vádemelés nélkül maradt, és továbbra is tagad. Jelenleg Németország északi részén él, rendőri megfigyelés mellett.

Christian B (R), defendant and prime suspect in the 2007 disappearance of missing British toddler Madeleine McCann, speaks to his lawyer Friedrich Fuelscher prior to the verdict in his trial on five unrelated sex crimes, at the courtroom of the District Court of Braunschweig, northern Germany, on October 8, 2024. Christian Brueckner, the German prime suspect in the 2007 disappearance of British toddler Madeleine McCann, was cleared of all charges in a separate sex crimes trial on October 8, 2024. Brueckner, 47, could "not be convicted of the acts he is accused of", presiding judge Uta Engemann told the court, clearing him of five counts of rape and child sex abuse. (Photo by Michael Matthey / POOL / AFP)
Christian Brüchner az ügy fő gyanúsítottja az ügyvédjével beszél
Fotó: MICHAEL MATTHEY / POOL

Mit tudni jelenleg a nyomozásról?

A hatóságok hivatalos álláspontja szerint az ügyben továbbra is folyik a vizsgálat. Bár egyes nyilatkozatok a feltételezett gyilkosság irányába mutatnak, jogerős megállapítás nem született, így az ügy továbbra is megoldatlan.

A McCann szülők éppen ezért tartják fontosnak hangsúlyozni: számukra minden olyan lépés számít, amely közelebb visz az igazsághoz.

Kate és Gerry McCann köszönetet mondtak mindazoknak, akik az elmúlt években támogatásukról biztosították őket. Hangsúlyozták, hogy az ügy iránti folyamatos figyelem számukra nemcsak erkölcsi támogatást jelent, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy lányuk eltűnése ne merüljön feledésbe – áll a Daily Star oldalán.

A Madeleine McCann-ügy részletei

Fordulat Madeleine McCann ügyében

Újabb fejlemény történt a világ egyik legismertebb eltűnési ügyében. A BBC információi szerint a Madeleine McCann 2007-es eltűnésével összefüggésbe hozott fő gyanúsított, Christian Brückner nem volt hajlandó kihallgatáson részt venni a londoni rendőrségnél.

 

