Madeleine McCann ügye újra fókuszban – a szülők szerint közel az áttörés

Kate McCann és Gerry McCann közös üzenetben erősítették meg, hogy lányuk, Madeleine McCann ügyében sem a keresés, sem az igazság feltárása nem zárult le. A brit kislány 2007-ben, háromévesen eltűnt egy portugáliai nyaralás során, és az eset azóta is a világ egyik legismertebb eltűnési ügye.

Madeleine McCann-ügy máig a világ egyik legismertebb eltűnése, amit a mai napig nem sikerült megoldani (A képen az eltűnt kislány látható) Fotó: AFP

Újra reflektorfényben a Madeleine McCann-ügy

Az eltűnés azért is került ismét a figyelem középpontjába, mert szabadlábra került Christian Brüeckner, akit korábban egy másik ügyben elkövetett nemi erőszak miatt ítéltek el.

Reményt jelent, hogy a Madeleine McCann-ügy hivatalos nyomozása továbbra is aktív, a hatóságok nem zárták le az eljárást, és új vizsgálati irányokon dolgoznak. A szülők szerint 2026 akár áttörést is hozhat, legyen szó technológiai-igazságügyi fejleményről, új tanúvallomásról vagy a fő gyanúsított körüli eljárások előrehaladásáról.

A német ügyészség szerint fennáll a gyilkosság gyanúja Madeleine eltűnésével kapcsolatban, Brüeckner azonban ebben az ügyben vádemelés nélkül maradt, és továbbra is tagad. Jelenleg Németország északi részén él, rendőri megfigyelés mellett.

Christian Brüchner az ügy fő gyanúsítottja az ügyvédjével beszél

Fotó: MICHAEL MATTHEY / POOL

Mit tudni jelenleg a nyomozásról?

A hatóságok hivatalos álláspontja szerint az ügyben továbbra is folyik a vizsgálat. Bár egyes nyilatkozatok a feltételezett gyilkosság irányába mutatnak, jogerős megállapítás nem született, így az ügy továbbra is megoldatlan.

A McCann szülők éppen ezért tartják fontosnak hangsúlyozni: számukra minden olyan lépés számít, amely közelebb visz az igazsághoz.

Kate és Gerry McCann köszönetet mondtak mindazoknak, akik az elmúlt években támogatásukról biztosították őket. Hangsúlyozták, hogy az ügy iránti folyamatos figyelem számukra nemcsak erkölcsi támogatást jelent, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy lányuk eltűnése ne merüljön feledésbe – áll a Daily Star oldalán.

