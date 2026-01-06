Szupertitkos amerikai harci gép miatt rettegnek Trump ellenségei

A közösségi médiában megjelent videók egy amerikai RQ-170 Sentinel drón leszállását mutatják napfelkeltekor, feltehetően Puerto Ricóban. A jelentések szerint az éjszakai akció során Maduro és felesége elfogásában kulcsszerepet játszott ez a pilóta nélküli repülőgép, amelyet kifejezetten ellenséges területen végzett megfigyelésekre fejlesztettek ki – írja a DailyMail.
Maduro hónapokig tartó titkos megfigyelése előzte meg az akciót
Az Egyesült Államok hivatalosan nem ismeri el Nicolás Maduro legitimitását, és hosszú ideje kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakat fogalmaz meg vele szemben.
Névtelen kormányzati források szerint az amerikai hírszerzés hónapokon át figyelte Maduro mozgását lopakodó drónok segítségével. Ezek a bevetések Caracas légterére, valamint az elnöki rezidencia környékére koncentráltak, hogy részletes képet kapjanak a napi rutinról és a biztonsági szokásokról. A módszer több elemében emlékeztetett az Oszama bin Láden elleni akciót megelőző, hosszan tartó megfigyelésre.
Miért kulcsfontosságú az RQ-170 Sentinel?
Az RQ-170 Sentinel a Lockheed Martin Skunk Works részlegének egyik legtitkosabb fejlesztése. A szakértők szerint világszerte mindössze 20–30 darab lehet belőle szolgálatban. Elsődleges feladata a nagy értékű célpontok – például Maduro – észrevétlen megfigyelése, fejlett infravörös kamerákkal, mozgáskövető rendszerekkel és kommunikációfelderítő eszközökkel.
A drónokat feltehetően a nevadai Creech Air Force Base kötelékéből irányítják, nem messze a legendás 51-es körzettől.
Elsötétített Caracas és kibertámadás
Az akció idején Caracas több pontján, köztük a Fuerte Tiuna katonai komplexum környékén, nagyszabású áramszünetet észleltek. Kiberbiztonsági szakértők szerint az amerikai egységek célzottan Venezuela katonai kommunikációs rendszereit bénították meg, miközben ügyeltek arra, hogy a civil infrastruktúra – például a kórházak – működése ne omoljon össze.
Az amerikai vezérkari főnök közlése szerint a légierő elsődleges feladata az volt, hogy biztonságos útvonalat biztosítson a helikoptereknek és a szárazföldi egységeknek Maduro elfogásához és kimenekítéséhez.
Maduro elfogása mögött hónapokig tartó titkos megfigyelés állt
Elemzők szerint Maduro elfogása nem egy hirtelen döntés eredménye volt, hanem egy hosszú ideig előkészített, precízen időzített művelet csúcspontja, amelyben a lopakodó drónok és a kiberhadviselés együtt játszották a főszerepet.