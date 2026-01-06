Szupertitkos amerikai harci gép miatt rettegnek Trump ellenségei

A közösségi médiában megjelent videók egy amerikai RQ-170 Sentinel drón leszállását mutatják napfelkeltekor, feltehetően Puerto Ricóban. A jelentések szerint az éjszakai akció során Maduro és felesége elfogásában kulcsszerepet játszott ez a pilóta nélküli repülőgép, amelyet kifejezetten ellenséges területen végzett megfigyelésekre fejlesztettek ki – írja a DailyMail.

Maduro elfogását megelőzően az amerikai hírszerzés lopakodó drónokkal követte a venezuelai vezető mozgását Caracas felett (Fotó: Wikimedia Commons)

Maduro hónapokig tartó titkos megfigyelése előzte meg az akciót

Az Egyesült Államok hivatalosan nem ismeri el Nicolás Maduro legitimitását, és hosszú ideje kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakat fogalmaz meg vele szemben.

Névtelen kormányzati források szerint az amerikai hírszerzés hónapokon át figyelte Maduro mozgását lopakodó drónok segítségével. Ezek a bevetések Caracas légterére, valamint az elnöki rezidencia környékére koncentráltak, hogy részletes képet kapjanak a napi rutinról és a biztonsági szokásokról. A módszer több elemében emlékeztetett az Oszama bin Láden elleni akciót megelőző, hosszan tartó megfigyelésre.

Miért kulcsfontosságú az RQ-170 Sentinel?

Az RQ-170 Sentinel a Lockheed Martin Skunk Works részlegének egyik legtitkosabb fejlesztése. A szakértők szerint világszerte mindössze 20–30 darab lehet belőle szolgálatban. Elsődleges feladata a nagy értékű célpontok – például Maduro – észrevétlen megfigyelése, fejlett infravörös kamerákkal, mozgáskövető rendszerekkel és kommunikációfelderítő eszközökkel.

A drónokat feltehetően a nevadai Creech Air Force Base kötelékéből irányítják, nem messze a legendás 51-es körzettől.

Elsötétített Caracas és kibertámadás

Az akció idején Caracas több pontján, köztük a Fuerte Tiuna katonai komplexum környékén, nagyszabású áramszünetet észleltek. Kiberbiztonsági szakértők szerint az amerikai egységek célzottan Venezuela katonai kommunikációs rendszereit bénították meg, miközben ügyeltek arra, hogy a civil infrastruktúra – például a kórházak – működése ne omoljon össze.

Az amerikai vezérkari főnök közlése szerint a légierő elsődleges feladata az volt, hogy biztonságos útvonalat biztosítson a helikoptereknek és a szárazföldi egységeknek Maduro elfogásához és kimenekítéséhez.