Sokkoló részletek derültek ki Maduro elfogása kapcsán

Nicolás Maduro 2019-ben visszautasította María Elvira Salazar képviselőnő kubai katonai jelenléttel kapcsolatos feltevését. Tagadta, hogy bármiféle biztonsági megállapodás létezne a Kuba és Venezuela között.

Trump és Maduro

Fotó: AFP/Mandel Ngan és Federico Parra

Maduro árnyékhadserege

„Nincs kubai katona a biztonsági személyzetem körében” – jelentette ki Salazarnak Maduro.

A biztonságomat venezuelaiak garantálják, a Bolivári Nemzeti Fegyveres Erők szakemberei. A kubai jelenlét csak szociális programokra korlátozódik, hazugság, hogy több ezer kubai katona van nálunk. Csak kubai orvosok, ápolók, edzők, művészek élnek itt, katonák nincsenek.

Ugyanakkor hozzátette, hogy lehet két-három katonai attasé a kubai nagykövetségen, de kizárta, hogy Havanna fegyveres személyzetet küldött.

Ehhez képest a kubai belügyminisztérium ma beismerte a fegyveresek jelenlétét, és közölte, hogy csütörtökön hazaszállítja annak a 32 kubai „harcosnak” a holttestét, akik Maduro elnök és felesége, Cilia Flores védelme során veszítették életüket az amerikai rajtaütés során.

A havannai repülőtérről a Forradalmi Fegyveres Erők Minisztériumába szállítják a koporsókat, a Forradalom tere közelében, ahol kiállítják őket. A nagyközönség másnap reggel róhatja le kegyeletét, délután pedig a tartományuk védelmében elesettek emlékére kialakított panteonban helyezik el őket.

A kormány azt is bejelentette, hogy pénteken tüntetést tartanak az Anti-Imperialista Emlékműnél, az Egyesült Államok kubai nagykövetsége előtti téren.

Egy nappal a venezuelai támadások után a kubai kormány megerősítette, hogy 32 katona halt meg „harci cselekményekben”, a támadók ellen tanúsított ellenállásban.

Diosdado Cabello kubai belügyminiszter szerint az amerikai műveletben 100 ember halt meg. Elemzők szerint Maduro személyes biztonsági körét főként kubaiak alkották, amit Caracas és Havanna soha nem erősített meg.

Az ENSZ Független Tényfeltáró Missziójának 2022-es jelentése a Caracas és Havanna közötti „bizalmas írásbeli megállapodások” elemzése során arra a következtetésre jutott, hogy az együttműködés 2006-ra nyúlik vissza, amikor Hugo Chávez, illetve Fidel Castro volt az elnök. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához benyújtott dokumentum szerint „a kubai ügynökök utasították és látták el tanácsokkal a venezuelai katonai kémelhárítást”.