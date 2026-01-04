Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen dolog történt Ukrajnában

Ezt látnia kell!

Enyhe vasárnap után brutális fordulat jön az időjárásban

nicolás maduro

Videó, ahogy a venezuelai elnök megérkezik a brooklyni szövetségi börtönbe

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több felvétel jelent meg arról, ahogy a venezuelai államfőt az amerikai hatóságok bilincsben egy brooklyni szövetségi börtönbe kísérnek. Nicolás Maduro elnököt és feleségét szombat hajnalban fogták el egy nagy erejű katonai műveletet során, főleg kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nicolás madurotrumpvenezuelabörtön

Felvételek jelentek meg arról, hogy egy venezuelai államfőt bilincsben, amerikai ügynökök kíséretében egy brooklyni szövetségi börtönbe visznek. A képsorok leírása szerint Nicolás Maduro a Metropolitan Detention Centerbe érkezett meg az Egyesült Államokban. 

Nicolás Maduro
Nicolas Maduro
Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Nem sokkal azután, hogy a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót egy amerikai katonai művelet során elfogták Caracasban, megérkeztek az első felvételek arról, ahogy a vezetőt az Egyesült Államokban börtönbe kísérik.  

A videón Maduro bilincsben, a DEA – kábítószer-ellenes hivatal – ügynökeinek kíséretében látható, miközben a New York állambeli Stewart légibázison sétál. Innen helikopterrel szállították tovább a brooklyni Metropolitan Detention Centerbe (MDC), ahol most tartják fogva. 

@todonoticias

Poco después de ingresar al Centro Metropolitano de Detención, la cárcel federal de máxima seguridad ubicada en Brooklyn, difundieron imágenes del mandatario venezolano en suelo estadounidense. Está esposado y custodiado por funcionarios de la DEA.

♬ sonido original - TN - Todo Noticias

Trump kitálalt: így követte végig Maduro elfogását

Donald Trump szerint Nicolás Maduro és felesége az amerikai USS Iwo Jima hadihajón tart New York felé. Az elnök elárulta, hogy a mar a lago-i rezidencián katonai vezetőkkel együtt élőben követte a villámgyors elfogást, amelyet páratlan amerikai műveletnek nevezett.

Kicsoda az elfogott Nicolás Maduro, és miért fogták el?

Maduro 2013 óta Venezuela elnöke, miután Hugo Chávez, a populista baloldali elnök és Maduro mentora meghalt. Venezuela gazdasága Maduro alatt összeomlott Chávez évekig tartó rossz gazdasági irányítása után, beleértve az árellenőrzéseket és a kiutalásokat, amelyek kimerítették az állam olajfüggő alapjait. Maduro elnyomással reagált az elégedetlenségre. Brutálisan leverte az ismételt tömegtüntetéseket, és azzal vádolták, hogy manipulálta a 2018-as és 2024-es választásokat. A lakosság több mint negyede – mintegy 8 millió ember – kivándorolt.

Az amerikai kormányok régóta azzal vádolják Venezuelát, hogy nem működik együtt a kábítószer-ellenes erőfeszítésekkel a hazai bűnözői csoportokkal szemben. Trump ennél is továbbment, és Madurót hibáztatta a venezuelai bevándorlásért az Egyesült Államokba, és azzal vádolta, ő maga is kartellvezető. Maduro ezt tagadja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!