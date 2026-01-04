Videó, ahogy a venezuelai elnök megérkezik a brooklyni szövetségi börtönbe

Felvételek jelentek meg arról, hogy egy venezuelai államfőt bilincsben, amerikai ügynökök kíséretében egy brooklyni szövetségi börtönbe visznek. A képsorok leírása szerint Nicolás Maduro a Metropolitan Detention Centerbe érkezett meg az Egyesült Államokban.

Nicolas Maduro

Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Nem sokkal azután, hogy a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót egy amerikai katonai művelet során elfogták Caracasban, megérkeztek az első felvételek arról, ahogy a vezetőt az Egyesült Államokban börtönbe kísérik.

A videón Maduro bilincsben, a DEA – kábítószer-ellenes hivatal – ügynökeinek kíséretében látható, miközben a New York állambeli Stewart légibázison sétál. Innen helikopterrel szállították tovább a brooklyni Metropolitan Detention Centerbe (MDC), ahol most tartják fogva.

@todonoticias Poco después de ingresar al Centro Metropolitano de Detención, la cárcel federal de máxima seguridad ubicada en Brooklyn, difundieron imágenes del mandatario venezolano en suelo estadounidense. Está esposado y custodiado por funcionarios de la DEA. ♬ sonido original - TN - Todo Noticias

Trump kitálalt: így követte végig Maduro elfogását

Donald Trump szerint Nicolás Maduro és felesége az amerikai USS Iwo Jima hadihajón tart New York felé. Az elnök elárulta, hogy a mar a lago-i rezidencián katonai vezetőkkel együtt élőben követte a villámgyors elfogást, amelyet páratlan amerikai műveletnek nevezett.

Kicsoda az elfogott Nicolás Maduro, és miért fogták el?

Maduro 2013 óta Venezuela elnöke, miután Hugo Chávez, a populista baloldali elnök és Maduro mentora meghalt. Venezuela gazdasága Maduro alatt összeomlott Chávez évekig tartó rossz gazdasági irányítása után, beleértve az árellenőrzéseket és a kiutalásokat, amelyek kimerítették az állam olajfüggő alapjait. Maduro elnyomással reagált az elégedetlenségre. Brutálisan leverte az ismételt tömegtüntetéseket, és azzal vádolták, hogy manipulálta a 2018-as és 2024-es választásokat. A lakosság több mint negyede – mintegy 8 millió ember – kivándorolt.

Az amerikai kormányok régóta azzal vádolják Venezuelát, hogy nem működik együtt a kábítószer-ellenes erőfeszítésekkel a hazai bűnözői csoportokkal szemben. Trump ennél is továbbment, és Madurót hibáztatta a venezuelai bevándorlásért az Egyesült Államokba, és azzal vádolta, ő maga is kartellvezető. Maduro ezt tagadja.