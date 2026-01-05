Kamerák előtt alázták meg: Maduro szégyensétája New Yorkban

Hírlevél
Látványos videót tett közzé az amerikai kormányzat közösségi oldalán, amelyen a venezuelai elnök már az Egyesült Államok hatóságainak felügyelete alatt látható New Yorkban. A felvételen Madurot a Kábítószer-ellenes Hivatal manhattani központjába kísérik, miközben a kamerák előtt „boldog új évet” kíván a szövetségi ügynököknek.
maduronew yorkmaduro szégyensétája

Maduro egy olyan folyosón halad végig, amelynek padlóján a „DEA NYD” felirat olvasható, utalva a Drug Enforcement Administration New York-i részlegére. A jelenet nem véletlen: az amerikai adminisztráció tudatosan nyilvános formában mutatta meg a venezuelai vezető érkezését.

(FILES) Venezuela's President Nicolas Maduro attends a meeting with the Secretary General of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), Kuwaiti Haitham al-Ghais (out of frame), at the Miraflores presidential palace in Caracas, on September 14, 2022. Venezuela on January 3, 2026, demanded an emergency meeting of the UN Security Council to discuss the US military strikes on the country, amid uncertainty over the whereabouts of President Nicolas Maduro, after President Donald Trump said that US forces had captured the Venezuelan leader after launching a "large scale strike" on the South American country. (Photo by Federico Parra / AFP)
Nicolas Maduro
Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Mit jelent pontosan a Maduro esetében alkalmazott szégyenséta?

Az Egyesült Államokban ezt a gyakorlatot perp walknak nevezik, ami magyarul leginkább „szégyensétaként” írható le. A lényege, hogy a hatóságok egy gyanúsítottat vagy vádlottat szándékosan kamerák előtt vezetnek végig, ezzel is demonstrálva, hogy az illető elveszítette korábbi hatalmi pozícióját.

A Fehér Ház fiókja a videót a „Perp walked” felirattal tette közzé, vagyis nyíltan vállalta: nem pusztán őrizetbe vételről, hanem politikai–kommunikációs üzenetről van szó. Maduro ebben a kontextusban már nem államfőként, hanem vádlottként jelenik meg.

Mi vár Maduróra a szégyenséta után?

Maduro hétfőn áll bíróság elé New Yorkban, ahol az amerikai hatóságok narcoterrorizmussal és más súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos vádak miatt indítottak eljárást ellene. A vád szerint a venezuelai állam legfelső szintjein fonódott össze a hatalom és a nemzetközi kábítószer-kereskedelem.

Az, hogy a Trump-adminisztráció maga osztotta meg a videót, egyértelművé teszi: Washington nemcsak jogi, hanem szimbolikus értelemben is látványosan le akarja bontani Maduro hatalmi imázsát.

 

