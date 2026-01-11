A börtönből üzent Nicolás Maduro – ezt mondta

Hírlevél
A börtönből üzent Nicolás Maduro elrabolt venezuelai elnök, az amerikai külügyminisztérium pedig felszólította Venezuelában élő állampolgárait, hogy sürgősen hagyják el az országot, mert az ottani helyzet nem biztonságos. Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores, akiket többek között kábítószer-kereskedelemmel vádolnak, hétfőn az amerikai bíróság előtt nem vallották bűnösnek magukat, és március 17-ig, a következő tárgyalásig az Egyesült Államokban maradnak.
„Jól vagyunk. Harcosok vagyunk” – mondta Nicolás Maduro a New York-i Brooklyn-i fogvatartási központból, fia szerint szombaton a venezuelai kormánypárt által közzétett videóban.

Szombaton a venezuelai főváros, Caracas utcáin „Vissza akarjuk őket” feliratú táblákkal mintegy ezer szimpatizáns vonult fel, és azt skandálta: „Maduro és Cilia a családunk!” 

A Madurót támogató tüntetésekre való felhívások a január 3-i amerikai katonai művelet óta naponta ismétlődnek. 

Szombaton a mozgósítás kisebb mértékű volt, mivel a hatalmon lévő Venezuelai Egyesült Szocialista Párt (PSUV) egyetlen képviselője sem volt jelen, hogy beszédet tartson a tömegnek. A venezuelai közszolgálati televízió ugyanakkor közvetítette Delcy Rodriguez ideiglenes venezuelai elnök látogatását egy mezőgazdasági vásárról Caracas egyik negyedében, ahol kisebb megmozdulás volt Maduro támogatására.

Nicolás Maduro támogatása örök

„Nem fogunk egy percet sem pihenni, amíg vissza nem kapjuk az elnököt. Meg fogjuk menteni, persze, hogy igen” – jelentette ki Rodriguez.

Közben az amerikai külügyminisztérium felszólította állampolgárait, hogy ne utazzanak Venezuelába, és üzent azoknak, akik már ott tartózkodnak, hogy azonnal hagyják el az országot, mert a biztonsági helyzet bizonytalan.

„Információk szerint fegyveres milíciák, úgynevezett colectivos csoportok állítanak fel útzárakat és kutatják át a járműveket, hogy bizonyítékot találjanak amerikai állampolgárságra vagy az Egyesült Államok támogatására” – közölte az amerikai külügyminisztérium.

A napokban újabb részletek derültek ki a venezuelai elnök fogva tartásáról.

 

