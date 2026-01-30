A lövés, ami mindenkit megrázott: ez volt a világbéke egyik legnagyobb tragédiája

1948. január 30-án a világ egyik legismertebb erőszakmentes vezetőjét, Mahatma Gandhit lelőtte a hindu fanatikus Nathuram Godse. A 20. század szimbolikus alakja, aki India függetlenségi harcát vezette, éppen a saját elvei ellenére találkozott az erőszakkal. Mahatma Gandhi meggyilkolása nemcsak Indiában, hanem világszerte mély megrendülést váltott ki.

Mahatma Gandhi – Fotó: Roger-Viollet

Miért váltottak ki ellenérzést Mahatma Gandhi béketörekvései?

Gandhi a brit gyarmati uralom alóli függetlenségi mozgalom élére állt, és támogatta az indiai és pakisztáni államok 1947-es szétválását, amit „a brit nemzet legnemesebb tettének” nevezett. Ám a vallási erőszak, amely a hinduk, muszlimok és szikhek között tört ki, és az ezer számra kitelepített családok tragédiája mélyen megrázta. Böjtbe kezdett, ám míg világszerte támogatást kapott, bizonyos hindu csoportok úgy érezték, Gandhi erőszakmentes álláspontja akadályozza önmaguk védelmét. Delhi utcáin pedig már ekkor hangzottak a

Hagyják Gandhit meghalni!

kiáltások – derül ki a History Today cikkéből.

Hogyan halt meg Gandhi?

1948. január 29-én Nathuram Godse Delhibe érkezett. Másnap a 78 éves, böjt gyengítette testtel imatalálkozót tartó Gnadhihoz sétált, meghajolt, majd három lövéssel hason és mellkason lőtte. Gandhi a hagyományos hindu köszönéssel emelte fel kezét, mintha fogadná a gyilkosát, majd földre rogyott, és meghalt, mielőtt orvosi segítséget kaphatott volna. Godse öngyilkossági kísérlete kudarcba fulladt, majd elfogták, és később elítélték, 1949-ben felakasztották.

Mik voltak a tragédia következményei?

A tragédia másnapján mintegy egymillió ember kísérte Gandhi testét a Jumna folyó partjáig. A katonai járművön szállított koporsót repülőgépek virágesővel kísérték. A rendbontások miatt az út öt órát vett igénybe, a koporsót végül szantálfából készült máglyára helyezték, majd hagyományos szertartás szerint elégették. A hamvakat három napig a folyóparton őrizték, majd a Gangeszbe szórták. G

andhi halála után Indiában zavargások törtek ki, különösen Bombay-ben, ahol a gyilkos brahmin származása miatt támadásokat intéztek a brahmin közösség ellen, és a rendőrség kénytelen volt tüzet nyitni.

