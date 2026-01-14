Elszabadult majomcsapat tart rettegésben egy várost

Szokatlan és egyre bizarrabb események borzolják a kedélyeket az Egyesült Államokban: vervet majmok szöktek meg és napok óta szabadon kóborolnak St. Louis városában. A hatóságok egyelőre tanácstalanok, a lakosság pedig egyre vadabb történetekkel és – nem ritkán – hamis, mesterséges intelligenciával generált képekkel árasztja el a közösségi médiát – írja a Sky News.

A vervet, vagy zöld majmok St. Louisban szabadon kóricálnak (illusztráció) – Fotó: ISMAIL ASLANDAG / ANADOLU

Senki sem tudja, honnan jöttek – és hányan vannak a majmok

A majmokat először csütörtökön látták, ám hétfőn még mindig nem sikerült befogni őket. Eddig négy egyedet észleltek biztosan, de a pontos számuk továbbra is ismeretlen. Ugyanígy rejtély, kié lehetnek az állatok, hogyan szöktek meg, és egyáltalán hogyan kerültek a városba. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy St. Louisban illegális egzotikus állatot tartani, így rendkívül valószínűtlen, hogy a tulajdonos – ha létezik – önként jelentkezne.

A város egészét elárasztották a bejelentések: egyes lakosok azt állították, hogy elkapták a majmokat, mások „bizonyító erejű” fotókat is közzétettek. A gond csak az, hogy több kép mesterséges intelligenciával készült, és nem a valóságot ábrázolja.

Willie Springer, a St. Louis-i Egészségügyi Minisztérium szóvivője szerint „pletyka pletykát követ”, és az MI miatt egyre nehezebb eldönteni, mi igaz és mi nem.

Ez most rengeteg kérdést vet fel azzal kapcsolatban, mi valódi és mi hamis. Az emberek inkább csak szórakoznak, nem hiszem, hogy rossz szándék vezérelné őket

– mondta.

A szakértők figyelmeztetnek: veszélyesek lehetnek

A vervet majmok Afrika szubszaharai térségéből származnak, ott széles körben elterjedtek. Súlyuk 3 és 8 kilogramm között mozog, bundájuk enyhén zöldes árnyalata miatt gyakran „zöld majmoknak” is nevezik őket.

Bár intelligens és kifejezetten társas lények, stresszhelyzetben kiszámíthatatlanná vagy akár agresszívvá is válhatnak. Emiatt a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy semmiképp ne közelítsék meg az állatokat, hanem azonnal értesítsék az illetékeseket.

Az állatvédelmi hatóságok a St. Louis-i Állatkert főemlős-szakértőivel együtt dolgoznak a befogásukon. Az NBC News beszámolója szerint az állatbefogók elkapópólókkal járják az utcákat, készen arra, hogy bármelyik pillanatban lecsaphassanak.

Ez az első alkalom, hogy St. Louis városában elszabadult majmokkal kell foglalkoznunk

– ismerte el Justen Hauser, a városi egészségügyi hivatal környezetegészségügyi vezetője.