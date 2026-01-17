Kihalófélben lévő majomikrek születtek, de élet-halál harcot vívnak – elképesztő videó a kicsikről

Az anya, Mafuko tapasztalt gorilla, de a szakemberek szerint az ikerszülés rendkívül kockázatos. A majom kicsik első hete kritikus, mivel a hegyi gorilláknál magas a csecsemőhalandóság – írja a The Guradian.

A nőstény majomnak rendkívül nehéz dolga van

Fotó: Unsplash

Ritka majomcsoda a dzsungel mélyén

A park rangerei naponta figyelik az anya és az ikrek állapotát, miközben állatorvosok is készenlétben állnak. Mafuko korábban már hozott világra ikreket, de azok néhány nap után elpusztultak. A mostani kölykök egy 59 tagú gorillacsaládba születtek, ami extra kihívásokat jelent.

A hegyi gorillák az 1970-es években a kihalás szélére sodródtak, alig 250 egyed maradt életben.

Hosszú évtizedek természetvédelmi munkája azonban fordulatot hozott, és 2018-ra az állomány átlépte az ezres létszámot. A Virunga térsége ugyanakkor továbbra is rendkívül veszélyes, fegyveres csoportok és orvvadászok miatt. Az elmúlt húsz évben több mint 220 vadőrt öltek meg szolgálatteljesítés közben. Az ikrek születése így nemcsak biológiai ritkaság, hanem újabb reménysugár egy folyamatosan fenyegetett faj számára.

Elszabadult majmok tartanak rettegésben egy várost.

Elszabadult majmok kóborolnak napok óta az amerikai St. Louis utcáin, és a hatóságok egyelőre tanácstalanul keresik őket, miközben a közösségi médiát hamis, mesterséges intelligenciával generált fotók árasztják el. A történet tele van rejtéllyel, pánikkal és találgatásokkal: vajon honnan jöttek az állatok, és milyen veszélyt jelentenek a városlakókra?

Fertőző betegséget hordozó majom szabadulhatott el

Elszabadult egy vélhetően fertőzött majom az Egyesült Államokban, miután balesetet szenvedett egy kutatólaboratóriumi állatokat szállító jármű Mississippi államban. A hatóságok szerint az állat akár veszélyes is lehet, miközben a szállítást végző szervezet ezt cáfolja, így teljes a zűrzavar.