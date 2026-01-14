Gyászol Hollywood, elhunyt a szívtipró színész

Hírlevél
Hetvenhét éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Marcus Gilbert, a Doctor Who, a Rambo 3 és a Riders című sorozat sztárja. Marcus Gilbert három éven át küzdött a torokrákkal, szervezete azonban vasárnap feladta a harcot.
Marcus Gilbertet a legtöbben a Jilly Cooper Riders című regényének 1993-as tévés feldolgozásából ismerhették, ahol a sármos Rupert Campbell Blacket alakította. A figura azonnal közönségkedvenc lett, a brit színész pedig a kilencvenes évek egyik televíziós szívtiprójává vált – írja a Daily Star.

Marcus Gilbert – Fotó: X
Marcus Gilbert
Fotó: X

Marcus Gilbert világsztárokkal szerepelt

A színész pályafutása során olyan világsztárokkal játszott együtt, mint Sylvester Stallone a Rambo 3-ban, valamint fiatalon Helena Bonham Carter, akivel az A Hazard of Hearts című filmben szerepelt. A sci-fi rajongók számára különösen emlékezetes marad alakítása a Ki vagy, doki? című sorozatban, ahol Ancelynt formálta meg.

Halálhíre után sorra érkeznek a megemlékezések. Toby Hadoke színész megható szavakkal búcsúzott tőle, míg a Doctor Who főproducere, Russell T Davies is részvétét fejezte ki.

A rajongók a közösségi oldalakon „sármosnak”, „kedvesnek” és „különleges kisugárzású művésznek” nevezték.

Marcus Gilbert magánélete tragédiákkal volt terhelt: felesége, Homaa Khan-Gilbert 2020-ban hunyt el rákban, ugyanabban az évben derült ki az is, hogy a színész Parkinson-kórral küzd. Két gyermeket hagyott hátra, Maxit és Aalyiát.

