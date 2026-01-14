Gyászol Hollywood, elhunyt a szívtipró színész

Marcus Gilbertet a legtöbben a Jilly Cooper Riders című regényének 1993-as tévés feldolgozásából ismerhették, ahol a sármos Rupert Campbell Blacket alakította. A figura azonnal közönségkedvenc lett, a brit színész pedig a kilencvenes évek egyik televíziós szívtiprójává vált – írja a Daily Star.

Marcus Gilbert

Fotó: X

Marcus Gilbert világsztárokkal szerepelt

A színész pályafutása során olyan világsztárokkal játszott együtt, mint Sylvester Stallone a Rambo 3-ban, valamint fiatalon Helena Bonham Carter, akivel az A Hazard of Hearts című filmben szerepelt. A sci-fi rajongók számára különösen emlékezetes marad alakítása a Ki vagy, doki? című sorozatban, ahol Ancelynt formálta meg.

Marcus Gilbert death: Rambo and Riders actor dies aged 67 https://t.co/y0Xcnp11Em pic.twitter.com/I68miKhwHO — The Independent (@Independent) January 13, 2026

Halálhíre után sorra érkeznek a megemlékezések. Toby Hadoke színész megható szavakkal búcsúzott tőle, míg a Doctor Who főproducere, Russell T Davies is részvétét fejezte ki.

A rajongók a közösségi oldalakon „sármosnak”, „kedvesnek” és „különleges kisugárzású művésznek” nevezték.

Marcus Gilbert magánélete tragédiákkal volt terhelt: felesége, Homaa Khan-Gilbert 2020-ban hunyt el rákban, ugyanabban az évben derült ki az is, hogy a színész Parkinson-kórral küzd. Két gyermeket hagyott hátra, Maxit és Aalyiát.

Meghalt a magyar szinkron meghatározó alakja

Elhunyt a magyar színjátszás egyik ismert alakja, Orosz István.

A színpadon sérült meg a népszerű magyar színész

Előadás előtt megsérült egy népszerű magyar színész a József Attila Színházban.