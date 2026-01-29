Margot Robbie vadítóan szexi ruhában jelent meg legújabb filmje fotózásán

Margot Robbie egy tűzpiros bőr miniruhában érkezett, amely fűzős felsőrészével és testhez simuló szabásával inkább egy merész fehérneműszettre emlékeztetett, mint hétköznapi viseletre. A színésznő megjelenését egy hozzá illő choker nyakék és elegáns konty tette teljessé. Jacob Elordi eközben visszafogott, mégis férfias stílusban jelent meg: fehér nadrág, szürke kockás zakó, fekete ing, arany kiegészítőkkel - számolt be a Page Six.

Margot Robbie bevállalós szettet választott a legújabb filmjének a fotózására – Fotó: AMPAS / ZUMA Press Wire

Margot Robbie és Jacob Elordi a vásznon is igen szenvedélyes

A film Emily Brontë 1847-es klasszikus regényének új adaptációja, amely két család szenvedélyekkel és gyűlölettel teli történetét meséli el a yorkshire-i lápvidéken. A már megjelent előzetesek alapján a rendezők nem finomkodnak: a hangsúly a Catherine és Heathcliff közötti viharos, testi szenvedélyen van. A rajongók szerint ez lehet az egyik legmerészebb feldolgozás, amely „keveset hagy a képzeletre”.

Margot Robbie at Wuthering Heights Los Angeles Photocall 2026 pic.twitter.com/YKA0ZTYv0i — More Culture Less Pop (@culturelesspop) January 29, 2026

