Marilyn Manson újra a vádlottak padjára került

Marilyn Manson ellen egykori asszisztense, Ashley Walters már 2021-ben pert indított azt állítva, hogy az énekes 2010–2011 között szexuálisan bántalmazta őt, amikor a Manson Records alkalmazásában állt – írja a The Guardian.

Marilyn Manson ellen újra bírósági eljárás indulhat — a zenész korábbi szexuális zaklatási ügyét egy új törvény alapján vizsgálják Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A keresetet 2024 decemberében elutasították, mivel az állítólagos cselekmények túllépték az elévülési időt. 2025 januárjában azonban Kaliforniában új törvény lépett életbe, amely kétéves időablakot biztosít a korábban elévült szexuális zaklatási ügyek újratárgyalására. Erre hivatkozva kérte Walters az ügy felülvizsgálatát – és a bíróság most helyt adott a kérésnek.

Steve Cochran bíró a meghallgatáson úgy fogalmazott:

Részletesen megvizsgáltam az ügyet, és arra jutottam, hogy a jogszabály életre kelti a keresetet.

Súlyos állítások Marilyn Manson ellen

Walters szerint Marilyn Manson nemcsak szexuálisan bántalmazta őt, hanem nőkkel szembeni erőszakról dicsekedett, sőt egy olyan videót is mutatott neki, amelyen egy kiskorú lány bántalmazása látható.

Marilyn Manson jogi képviselője határozottan tagadja a vádakat. Állítása szerint az ügyben nem áll fenn olyan, a büntető törvénykönyv szerint értelmezhető szexuális bűncselekmény, amely megfelelne az új jogszabály feltételeinek.

Marilyn Manson neve nem először keveredik botrányba

Az elmúlt években több nő is nyilvánosan vádolta Marilyn Mansont szexuális bántalmazással és erőszakkal. Egyes ügyek peren kívüli egyezséggel zárultak, másokat elévülés miatt ejtettek.

Az énekes korábban rágalmazás miatt pert indított egyik legismertebb vádlója ellen, ám a bíróság a kereset jelentős részét elutasította, mielőtt Marilyn Manson visszavonta volna az eljárást, és kifizette a perköltségeket.

Koncertek törlése, növekvő nyomás

A jogi ügyek hatása Marilyn Manson karrierjén is érezhető. Tavaly első brit koncertjét lemondták, miután civil szervezetek és egy parlamenti képviselő is tiltakozott a fellépés ellen.

