Trump ismét lecsapott – eddig nem látott módon feszül egymásnak a két atomnagyhatalom

A különleges műveletet – a Reuters szerint – az amerikai parti őrség és katonai erők közösen végzik, miközben a hajó körül orosz hadihajók és egy tengeralattjáró is feltűnt. Orosz állami média felvételein egy amerikai MH-6 Little Bird helikopter is látható, amint a Marinera tanker felé közelít.
Az USA egyszer már megpróbálta feltartóztatni a Marinera tankert
A Marinera eredetileg a Karib-tengerből indult, miután az USA decemberben megkísérelte feltartóztatni a szankcionált tankert Venezuela partjainál, de a fedélzeten elutasították a beszállási kísérletet, és a hajó észak felé indult. Azóta az észak-atlanti vizeken követik, nagyjából Izland partjaitól délre.
A fejlemények várhatóan növelik a feszültséget Washington és Moszkva között, miközben az amerikai kormányzat továbbra is erősen próbálja érvényesíteni a venezuelai olajszankciókat és megakadályozni a szankcionált szállítmányokat.