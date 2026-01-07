Trump ismét lecsapott – eddig nem látott módon feszül egymásnak a két atomnagyhatalom

Hírlevél
Az Egyesült Államok jelenleg megpróbálja elkobozni a Marinera nevű olajtankert az Atlanti-óceánon, miután több mint két héten át üldözte a hajót, amelyet a hatóságok Venezuela-kapcsolatúként tartanak számon. A Marinera tanker korábban Bella-1 néven szerepelt, de a korábbi amerikai blokád elől elmenekülve átnevezték és orosz zászló alá helyezték, miközben a parti őrség megpróbált felszállni a fedélzetére és elfogni azt.
A különleges műveletet – a Reuters szerint – az amerikai parti őrség és katonai erők közösen végzik, miközben a hajó körül orosz hadihajók és egy tengeralattjáró is feltűnt. Orosz állami média felvételein egy amerikai MH-6 Little Bird helikopter is látható, amint a Marinera tanker felé közelít.

A Marinera tanker, ami korábban Bella-1 néven szelte a vízeket – Fotó: X
A Marinera tanker, ami korábban Bella-1 néven szelte a vizeket
Fotó: X

Az USA egyszer már megpróbálta feltartóztatni a Marinera tankert

A Marinera eredetileg a Karib-tengerből indult, miután az USA decemberben megkísérelte feltartóztatni a szankcionált tankert Venezuela partjainál, de a fedélzeten elutasították a beszállási kísérletet, és a hajó észak felé indult. Azóta az észak-atlanti vizeken követik, nagyjából Izland partjaitól délre.

A fejlemények várhatóan növelik a feszültséget Washington és Moszkva között, miközben az amerikai kormányzat továbbra is erősen próbálja érvényesíteni a venezuelai olajszankciókat és megakadályozni a szankcionált szállítmányokat.

 

 

