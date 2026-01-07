Trump ismét lecsapott – eddig nem látott módon feszül egymásnak a két atomnagyhatalom

A különleges műveletet – a Reuters szerint – az amerikai parti őrség és katonai erők közösen végzik, miközben a hajó körül orosz hadihajók és egy tengeralattjáró is feltűnt. Orosz állami média felvételein egy amerikai MH-6 Little Bird helikopter is látható, amint a Marinera tanker felé közelít.

A Marinera tanker, ami korábban Bella-1 néven szelte a vizeket

Fotó: X

Az USA egyszer már megpróbálta feltartóztatni a Marinera tankert

A Marinera eredetileg a Karib-tengerből indult, miután az USA decemberben megkísérelte feltartóztatni a szankcionált tankert Venezuela partjainál, de a fedélzeten elutasították a beszállási kísérletet, és a hajó észak felé indult. Azóta az észak-atlanti vizeken követik, nagyjából Izland partjaitól délre.

NATO forces track shadow oil tanker Bella 1—now renamed Marinera—250 miles off Ireland coast. Vessel fled US Venezuela blockade, painted Russian flag on hull to claim Moscow protection.



US, UK, France, Ireland deploy surveillance aircraft. Russia filed diplomatic request to… pic.twitter.com/xqtovngeXZ — GeoTechWar (@geotechwar) January 6, 2026

A fejlemények várhatóan növelik a feszültséget Washington és Moszkva között, miközben az amerikai kormányzat továbbra is erősen próbálja érvényesíteni a venezuelai olajszankciókat és megakadályozni a szankcionált szállítmányokat.