A nyílt utcán végeztek ki egy embert Marseille-ben – nincs nyom a tettesekről

A Marseille lövöldözés során egy férfit több lövéssel, mellkason találtak el vasárnap este a Belsunce városrészben. A mentőkhöz tartozó tűzoltók este fél tíz körül érkeztek a helyszínre, azonban a sérült a helyszínen életét vesztette. A rendőrség szerint körülbelül tíz lövés dördült el, a támadó vagy támadók pedig elmenekültek – írja a Francebleu.

A Marseille lövöldözés újabb halálos áldozatot követelt — a rendőrség egyelőre nem fogott el senkit. Fotó: ADNAN FARZAT / NurPhoto

Marseille lövöldözés a belvárosban – egyre több a drogügyletekkel összefüggő leszámolás

A lövöldözés Belsunce negyedben történt, Marseille egyik legsűrűbben lakott és problémás körzetében. A helyszín különösen forgalmas, hiszen csupán néhány méterre található a Canebière sugárúttól.

A rendőrség megerősítette:

eddig senkit nem vettek őrizetbe,

a támadás indítéka hivatalosan még nem ismert,

de a körülmények drogkereskedelemmel összefüggő leszámolásra utalhatnak.

Véres évkezdet Marseille-ben

A mostani eset már a második halálos bűncselekmény 2026 elején Marseille-ben. Január 1-jén egy holttestet találtak egy kiégett autó csomagtartójában az Arnavaux sugárúton, a város 14. kerületében. Az áldozat személyazonosságát napokkal később sem sikerült hivatalosan megállapítani.

Az AFP összesítése szerint 2025-ben 19 ember vesztette életét drogügyletekkel összefüggő gyilkosságokban a Bouches-du-Rhône megyében, döntő többségük Marseille területén.

A hatóságok szerint a lövöldözések száma ugyan időszakosan csökken, de a drogpiacért folyó harc újra és újra fellángol, különösen a belvárosi negyedekben.

Marseille-ben kitört a maffiaháború: gyerekekkel gyilkoltatják egymást a bandatagok

Elszabadult a bűnözés Marseille-ben, amióta az egykoron szebb napokat is látott város „Franciaország legnagyobb migránsgettójává” és a kábítószercsempész bandák nyílt háborús zónájává vált.

Tehetetlenek a franciák a drogbandák utcai leszámolásaival szemben

Holtan találták az egyik marseille-i lövöldözés gyanúsítottját, aki vélhetően benne volt abban az összecsapásban, amiben egy tízéves kisfiú az életét vesztette.

