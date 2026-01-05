A nyílt utcán végeztek ki egy embert Marseille-ben – nincs nyom a tettesekről

A Marseille lövöldözés során egy férfit több lövéssel, mellkason találtak el vasárnap este a Belsunce városrészben. A mentőkhöz tartozó tűzoltók este fél tíz körül érkeztek a helyszínre, azonban a sérült a helyszínen életét vesztette. A rendőrség szerint körülbelül tíz lövés dördült el, a támadó vagy támadók pedig elmenekültek – írja a Francebleu.
Marseille lövöldözés a belvárosban – egyre több a drogügyletekkel összefüggő leszámolás
A lövöldözés Belsunce negyedben történt, Marseille egyik legsűrűbben lakott és problémás körzetében. A helyszín különösen forgalmas, hiszen csupán néhány méterre található a Canebière sugárúttól.
A rendőrség megerősítette:
- eddig senkit nem vettek őrizetbe,
- a támadás indítéka hivatalosan még nem ismert,
- de a körülmények drogkereskedelemmel összefüggő leszámolásra utalhatnak.
Véres évkezdet Marseille-ben
A mostani eset már a második halálos bűncselekmény 2026 elején Marseille-ben. Január 1-jén egy holttestet találtak egy kiégett autó csomagtartójában az Arnavaux sugárúton, a város 14. kerületében. Az áldozat személyazonosságát napokkal később sem sikerült hivatalosan megállapítani.
Az AFP összesítése szerint 2025-ben 19 ember vesztette életét drogügyletekkel összefüggő gyilkosságokban a Bouches-du-Rhône megyében, döntő többségük Marseille területén.
A hatóságok szerint a lövöldözések száma ugyan időszakosan csökken, de a drogpiacért folyó harc újra és újra fellángol, különösen a belvárosi negyedekben.
Marseille-ben kitört a maffiaháború: gyerekekkel gyilkoltatják egymást a bandatagok
Elszabadult a bűnözés Marseille-ben, amióta az egykoron szebb napokat is látott város „Franciaország legnagyobb migránsgettójává” és a kábítószercsempész bandák nyílt háborús zónájává vált.
Tehetetlenek a franciák a drogbandák utcai leszámolásaival szemben
Holtan találták az egyik marseille-i lövöldözés gyanúsítottját, aki vélhetően benne volt abban az összecsapásban, amiben egy tízéves kisfiú az életét vesztette.