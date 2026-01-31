Másnaposság nélkül inni? Ez az ital mindent megváltoztat

A borok alkoholtartalma általában 11–15% között mozog, ami sok helyzetben bizony túl soknak bizonyulhat. A session borok ezzel szemben mindössze 5% alkoholt tartalmaznak, így akár több pohárral is elfogyaszthatók anélkül, hogy az ember másnap fejfájással vagy gyomorpanaszokkal ébredne. A Future Château nevű borcsalád például vörös, fehér és pezsgő változatban is elérhető, és célja kifejezetten az, hogy a bor élményét megőrizze, miközben csökkenti a másnaposság kockázatát – számol be a Daily Mail.

A tudomány a bor mögött

Az alacsony alkoholtartalmú borokkal kapcsolatban gyakori kritika, hogy magasabb cukor- és kalóriatartalommal járnak, vagy elveszítik jellegzetes ízüket. A Future Château megalkotója, Tom Benn azonban természetes eljárással oldotta meg ezt a problémát:

sem hőt, sem vegyszereket nem használ, így a bor megőrzi komplex ízvilágát.

A fejlesztés során Benn több kontinensen is kísérletezett – az ősi piquette technikától kezdve a francia alkoholcsökkentési módszerekig –, hogy olyan bort hozzon létre, amely nem csak „alkoholmentes kompromisszum”, hanem valódi élmény.

Kevesebb alkohol, kevesebb fejfájás

Egy 125 ml-es pohár ebből a borból mindössze 0,5 egység alkoholt és körülbelül 33 kalóriát tartalmaz, szemben a hagyományos borok 1,5 egységével és akár 100 kalóriájával. Ez különösen vonzó lehet azok számára, akik szeretnének inni, de elkerülnék a másnaposságot, vagy egyszerűen tudatosabban figyelnek az egészségükre.

Tényleg nincs másnaposság?

A beszámolók szerint az egyik legnagyobb előnye ezeknek a boroknak, hogy nem járnak a jól ismert kellemetlen tünetekkel. Ráadásul – a legtöbb alacsony alkoholtartalmú borral ellentétben – nem édes, nem „szörpízű”, hanem valóban száraz borélményt nyújt. A vörös változatnál még a tanninos karakter is megmarad.

Az egyetlen hátrány talán az ár: nem a legolcsóbb kategóriát képviseli. Ugyanakkor sokak szerint a másnaposság elkerülése és a tiszta fej bőven megéri ezt a kompromisszumot.

A jelek szerint tehát a másnaposság nem feltétlenül szükséges velejárója egy jó pohár bornak – csak másképp kell választani.

