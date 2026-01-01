Ha ezekkel a módszerekkel enyhítené a másnaposságot, rossz hírünk van

Az ünnepi időszak sokaknál nemcsak a pihenésről, hanem a bőséges alkoholfogyasztásról is szól. A következő reggel viszont gyakran a másnaposság kellemetlen tüneteivel indul, ilyenkor pedig sokan kapkodva keresik a gyors megoldást ezek enyhítésére. A szakértők szerint azonban a népszerű praktikák többsége nem segít, mert nem azt kezeli, ami valójában a másnaposság hátterében áll – írja a Fox News.

A szakértők szerint nincs csodaszer a másnaposság ellen – Fotó: Unsplash

Kutyaharapást szőrével: csak késlelteti a másnaposságot

Sokan esküsznek arra, hogy egy újabb ital enyhíti a másnaposságot, valójában azonban ez csak időlegesen tompítja a tüneteket. A májnak ilyenkor még több alkoholt kell lebontania, miközben a kiszáradás, a gyulladás és a mérgező bomlástermékek továbbra is jelen vannak. A dohányzás vagy más tudatmódosítók pedig csak tovább ronthatják a közérzetet.

Zsíros reggeli

A nehéz, zsíros reggeli sem csodaszer. Mire felébredünk, az alkohol már rég nem a gyomorban van, így nincs mit „felszívni”. Egy túlterhelt gyomorban az ilyen étel inkább fokozza a rosszullétet. A szakértők szerint inkább az ivás előtti étkezés lassítja az alkohol felszívódását, másnap pedig a könnyebb, kiegyensúlyozott ételek segíthetnek.

Kávé és citromos víz

A kávé és a citromos víz nem segít lebontani az alkoholt. Sőt a kávé lassítja a rehidratációt, növeli a vérnyomást, és súlyosbíthatja a fejfájást. A legjobb, ha egyszerű vízzel pótoljuk az elvesztett folyadékot.

Tapaszok, étrend-kiegészítők és az „izzadjuk ki” elmélet

A különféle tapaszok és kiegészítők többsége túl későn fejti ki hatását. Bár léteznek ígéretesebb megoldások, az alkohol lebontását nem lehet felgyorsítani. A verejtékezős edzés sem segít: az alkoholt nem kiizzadjuk, hanem a máj dolgozza fel, méghozzá állandó tempóban.

Nincs csodaszer a másnaposság ellen

A szakértők szerint a legbiztosabb módszer továbbra is a mértékletesség. Érdemes az alkoholos italokat vízzel váltogatni, kerülni a túlzott mennyiséget, másnap pedig pihenni, hidratálni és időt adni a szervezetnek.

