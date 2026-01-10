Maszturbáció: tényleg baj, ha túl gyakran csinálják?

A maszturbáció az önkielégítés egyik formája, amelynek célja a szexuális örömszerzés és az orgazmus elérése. A maszturbáció önmagában nem káros, és nem helyettesíti, hanem kiegészítheti a párkapcsolati szexet is – írja a Men's Health.

A maszturbáció az egészséges szexuális élet természetes része, amely pozitívan hathat a testi és lelki jóllétre is. Fotó:Illusztráció/Unplash

A maszturbáció egészségügyi előnyei

Számos kutatás igazolja, hogy a rendszeres önkielégítésnek több pozitív hatása is van:

Stresszcsökkentés és jobb hangulat

A maszturbáció során dopamin, oxitocin és szerotonin szabadul fel, amelyek segítenek oldani a feszültséget és javítják a közérzetet.

Jobb alvásminőség

Az orgazmus után jelentkező ellazultság sokaknál gyorsabb elalvást és mélyebb alvást eredményez.

Szexuális önismeret fejlesztése

A maszturbáció segít megismerni a saját test működését, ami később a párkapcsolati szexben is magabiztosságot ad.

Prosztata és szív egészsége

Egyes tanulmányok szerint a rendszeres ejakuláció összefüggésbe hozható a prosztatarák alacsonyabb kockázatával, valamint a szív- és érrendszeri egészség javulásával.

Tévhit vagy valóság?

Sokan még ma is hisznek olyan állításokban, hogy a maszturbáció gyengít, vakságot okoz vagy káros a hormonrendszerre. Ezek nem tudományos alapon nyugvó mítoszok, amelyeket a modern orvostudomány egyértelműen cáfol.

Lehet-e túlzásba vinni?

A maszturbáció akkor válhat problémássá, ha kényszeressé válik, vagy zavarja a mindennapi életet, a munkát, a kapcsolatokat. Ilyenkor nem maga az önkielégítés a gond, hanem a mögötte álló lelki okok.

A maszturbáció az egészséges szexuális élet része lehet, amely testi és lelki szinten is támogathatja a jóllétet. A kulcs a tudatosság és az egyensúly — ahogy az élet más területein is.

