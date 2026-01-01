Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos lépésre szánta el magát Ausztria – ezt mindenki megérzi majd

Cuki

Gyönyörű nevet kapott 2026 első budapesti babája

Matthew Perry

Megható gesztussal tisztelegnek Matthew Perry emléke előtt

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két év telt el a világszerte ismert színész halála óta, ám az emlékezés nem halványult. Matthew Perry nyughelye most egy olyan jelképes kiegészítést kapott, amely egyszerre szól a pályatársakról, a rajongókról és egy ikonikus korszakról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Matthew PerryJóbarátoksíremléktábla

Matthew Perry neve örökre összeforrt a televíziózás egyik legsikeresebb korszakával, a Jóbarátokkal, ahol Chandler Bing szerepében vált generációk kedvencévé. Halála után a megemlékezések nemcsak a temetés pillanatára korlátozódtak: a színész emléke Hollywoodban és a rajongók szívében is tovább él, amit most egy új, sokatmondó emléktábla is megerősít - tájékoztat a New York Post.

(FILE) Matthew Perry Dead At 54. Matthew Perry has died. He was 54. The actor, who was best known for playing Chandler Bing on 'Friends', was found dead at a Los Angeles-area home on Saturday, October 28, 2023. WEST HOLLYWOOD, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - AUGUST 10: American-Canadian actor, comedian and producer Matthew Perry (Matthew Langford Perry) arrives at the CBS, CW And Showtime 2015 Summer TCA Party held at the Pacific Design Center on August 10, 2015 in West Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Matthew Perry hosszú éveken át volt a televíziózás egyik legismertebb arca
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Mi került Matthew Perry sírjára két évvel a halála után?

A hollywoodi Forest Lawn temetőben található sírhelyen egy bronz emléktáblát helyeztek el. A felirat Matthew Perry teljes nevét, születési és halálozási dátumát, valamint egy rövid, érzelmes üzenetet tartalmaz, amely finoman utal a színész legismertebb szerepére és emberi kapcsolataira.

A rajongók világszerte közösségi oldalakon, személyes üzenetekben és megosztásokban idézik fel kedvenc jeleneteiket és mondataikat. Sokan a Jóbarátok újranézésével, mások gyertyagyújtással vagy a sírhely felkeresésével tisztelegnek előtte.

Miért különleges Matthew Perry új emléktáblája?

Az emléktábla különlegessége abban rejlik, hogy nem a hírnevet vagy a sikert hangsúlyozza, hanem az emberi oldalát. A rövid szöveg egyszerre személyes és univerális, így a temetés utáni években is élő kapcsolatot teremt a színész és rajongói között.

Hol nyugszik Matthew Perry Hollywoodban?

Matthew Perry Hollywood Hillsben, a Forest Lawn temetőben nyugszik, amely számos világhírű művész végső nyughelye. A helyszín csendes környezete és történelmi jelentősége méltó hátteret ad a megemlékezéseknek.

Beismerte: ő adta el a halálos kábítószert Matthew Perrynek

Sokkoló fordulat! A Matthew Perry halála körüli perben a „ketamin királynőként” emlegetett Jasveen Sangha hirtelen megváltoztatta vallomását. A színész tragédiájához köthető kábítószer-ügyben most már bűnösnek vallotta magát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!