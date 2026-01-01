Megható gesztussal tisztelegnek Matthew Perry emléke előtt

Matthew Perry neve örökre összeforrt a televíziózás egyik legsikeresebb korszakával, a Jóbarátokkal, ahol Chandler Bing szerepében vált generációk kedvencévé. Halála után a megemlékezések nemcsak a temetés pillanatára korlátozódtak: a színész emléke Hollywoodban és a rajongók szívében is tovább él, amit most egy új, sokatmondó emléktábla is megerősít - tájékoztat a New York Post.

Matthew Perry hosszú éveken át volt a televíziózás egyik legismertebb arca

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Mi került Matthew Perry sírjára két évvel a halála után?

A hollywoodi Forest Lawn temetőben található sírhelyen egy bronz emléktáblát helyeztek el. A felirat Matthew Perry teljes nevét, születési és halálozási dátumát, valamint egy rövid, érzelmes üzenetet tartalmaz, amely finoman utal a színész legismertebb szerepére és emberi kapcsolataira.

A rajongók világszerte közösségi oldalakon, személyes üzenetekben és megosztásokban idézik fel kedvenc jeleneteiket és mondataikat. Sokan a Jóbarátok újranézésével, mások gyertyagyújtással vagy a sírhely felkeresésével tisztelegnek előtte.

Miért különleges Matthew Perry új emléktáblája?

Az emléktábla különlegessége abban rejlik, hogy nem a hírnevet vagy a sikert hangsúlyozza, hanem az emberi oldalát. A rövid szöveg egyszerre személyes és univerális, így a temetés utáni években is élő kapcsolatot teremt a színész és rajongói között.

More than two years after his death, Matthew Perry's final resting place shows his name and a heartfelt epitaph to the 'Friends' star. https://t.co/YyJ82TZKi2 — Radar Online (@radar_online) December 31, 2025

Hol nyugszik Matthew Perry Hollywoodban?

Matthew Perry Hollywood Hillsben, a Forest Lawn temetőben nyugszik, amely számos világhírű művész végső nyughelye. A helyszín csendes környezete és történelmi jelentősége méltó hátteret ad a megemlékezéseknek.

