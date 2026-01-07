Beperelték a McDonald’sot, bíróság elé kerül a legendás burger ügye

2026 januárjának elején az Egyesült Államok Illinois államában, Chicagóban nyújtottak be keresetet a McDonald's ellen. A felperesek szerint a McRib elnevezése azt sugallja, hogy a szendvics valódi sertésbordából készül – holott szerintük ez nem így van. A csoportos keresethez több amerikai államból is csatlakoztak vásárlók – tájékoztat a CBS News.

Perelnek egy McDonald’s szendvicset

Fotó: Aibek Skakov / Pexels

A McRib titka: mi van valójában a zsemlében?

A McRib különleges formájával valóban egy sertésborda szeletre hasonlít, ami sokak számára azt az érzetet kelti, hogy valódi „rib” hús kerül a szendvicsbe.

A per szerint azonban a húspogácsa nem valódi bordahúsból készül, hanem különböző, ledarált sertéshús-részek újraformázott keverékéből.

A felperesek azt állítják, hogy a McRib ára a prémium sertésbordához igazodik, miközben szerintük az összetevők jóval alacsonyabb minőségűek.

McDonald's-per: „Nem vezettük félre a vásárlókat”

A McDonald's határozottan visszautasította a vádakat.

A vállalat közlése szerint a McRib 100 százalékban sertéshúsból készül, és nem tartalmaz belsőségeket vagy tiltott húsrészeket. Hangsúlyozták, hogy az összetevőkről mindig átlátható tájékoztatást adnak, és a vendégek pontosan tudhatják, mit fogyasztanak.

Kultszendvicsből peres ügy

A McRib 1981 óta időről időre tér vissza a McDonald's kínálatába, és mára igazi kultusztermékké vált. A korlátozott ideig elérhető szendvics minden visszatérése komoly rajongói hullámot indít – most azonban nem az íze, hanem a neve miatt került a reflektorfénybe.

A bíróság döntése még várat magára, de a McRib körüli vita már most világszerte felkeltette az érdeklődést.

Kapcsolódó tartalmaink:

A McDonald's hamarosan világszerte felméri, hogy franchise-átvevői mennyire nyújtanak értéket éttermeikben és frissíti franchise-szabványait. Mindezt annak érdekében teszi, hogy megnyerje magának az alacsonyabb jövedelmű és éttermeket ritkábban látogató vendégeket.

Megnyitott az első ceglédi McDonald’s, a Tesco áruházhoz tartozó területen. Az új étterem, amely mintegy száz szakember összehangolt munkájának eredményeképpen valósulhatott meg, a modern, digitális technológiákat és a vendégközpontú szolgáltatásokat ötvözi és közel hetven környéken élőnek kínál álláslehetőséget a jövőben. Az első visszajelzések szerint a vásárlók elégedettek az új McDonald'sszal.