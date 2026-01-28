Radikális változás a McDonald's menüjében

A vállalat közlése szerint az egyetlen növényi alapú termék, amely marad, a McPlant burger, mivel ez továbbra is népszerű a vásárlók körében. A McDonald’s hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelik a vásárlói visszajelzéseket és az eladási adatokat, ezek alapján pedig a húsmentes termékek többsége nem váltotta be a reményeket – írja a Daily Mail.

A McDonald's elfordult a vegetáriánusoktól

Fotó: Unsplash

Új vegetáriánus opciókon dolgozik a McDonald's

A döntés komoly felháborodást váltott ki a vegetáriánusok körében. Többen úgy érzik, hogy a cég „másodrangú vendégként” kezeli őket. A McDonald’s ugyanakkor azt ígéri, hogy dolgozik új, vonzóbb húsmentes opciókon, miközben a kínálatba visszatérnek népszerű húsos termékek is.

A változások február 3-tól lépnek életbe.

