Radikális változás a McDonald's menüjében

A vállalat közlése szerint az egyetlen növényi alapú termék, amely marad, a McPlant burger, mivel ez továbbra is népszerű a vásárlók körében. A McDonald’s hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelik a vásárlói visszajelzéseket és az eladási adatokat, ezek alapján pedig a húsmentes termékek többsége nem váltotta be a reményeket – írja a Daily Mail.
Új vegetáriánus opciókon dolgozik a McDonald's
A döntés komoly felháborodást váltott ki a vegetáriánusok körében. Többen úgy érzik, hogy a cég „másodrangú vendégként” kezeli őket. A McDonald’s ugyanakkor azt ígéri, hogy dolgozik új, vonzóbb húsmentes opciókon, miközben a kínálatba visszatérnek népszerű húsos termékek is.
A változások február 3-tól lépnek életbe.
