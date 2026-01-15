Beperelték a McDonald’sot – elképesztő történet

Hírlevél
2 órája
Olvasási idő: 5 perc
Egy hétköznapi gyorséttermi vacsora végződött tragédiával Los Angelesben, amikor egy hajléktalan férfi megtámadott egy autóban várakozó házaspárt. Az ügy középpontjába a McDonald’s került, miután az áldozat férje pert indított az étterem ellen, azt állítva: a tragédia megelőzhető lett volna.
McDonaldsLos Angelesperétterem

Kaliforniában egy férfi, Jose Juan Rangel pert indított a McDonald’s ellen, miután felesége életét vesztette egy erőszakos támadásban – áll a Los Angeles megyei bíróságon benyújtott keresetben. A házaspár a McDrive-hoz állt sorába, amikor egy környéken ismert hajléktalan, Charles Cornelius Green Jr. odalépett az autójukhoz, majd dulakodás alakult ki.

A vehicle waits in the drive-thru at a McDonald's restaurant in Brampton, Ontario, on November 6, 2025. (Photo by Mike Campbell/NurPhoto) (Photo by Mike Campbell / NurPhoto via AFP), McDonald’s
A támadás a McDrive részen történt
Fotó: MIKE CAMPBELL / NurPhoto

A férj beszámolója alapján a támadó előbb őt kezdte bántalmazni, felesége pedig megpróbált közbelépni. Az 58 éves Maria Vargas Luna – aki részben látássérült volt – elesett, fejét beütötte, és súlyos sérüléseket szenvedett. 

A bírósági iratok szerint a McDonald’s dolgozói már percekkel korábban észlelhették, hogy a férfi az étterem környékén kóborol és zaklatja az autóban ülő vendégeket, mégsem értesítették a rendőrséget. 

A támadás után a nőt kórházba szállították, ahol állapota gyorsan romlott: szívinfarktust kapott, majd hónapokig életfenntartó gépeken tartották. Végül belehalt sérüléseibe – írja a Fox News.

Több mindennel vádolják a vádolja a McDonald’sot

Az özvegy férj szerint felesége az életét adta azért, hogy megvédje őt, és úgy véli, az étterem alkalmazottainak kötelessége lett volna fellépni a veszélyes helyzetben. A kereset gondatlansággal, a vendégek biztonságának elmulasztásával és megfelelő intézkedések hiányával vádolja a McDonald’sot és az adott franchise üzemeltetőit, jelentős kártérítést követelve (pontos összeget nem írtak).

EDMONTON, CANADA  APRIL 19: McDonalds fast food restaurant, in Edmonton, Alberta, on April 19, 2025. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
Egy McDonald’s étterem Amerikában
Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A támadót kezdetben súlyos testi sértéssel gyanúsították, ám a vádakat később enyhítették, és szabadlábra helyezték. 

Az ügy komoly társadalmi vitát indított arról, milyen felelősség terheli a nagy forgalmú vendéglátóhelyeket a vendégeik biztonságáért, különösen olyan városrészekben, ahol az erőszakos incidensek nem számítanak ritkaságnak.

McSki Svédországban

Az Origo a közelmúltban írt arról, hogy Svédországban már síelés közben is ehetünk az amerikai gyorsétteremben. A Lindvallenben található McDonald's étterembe nem autóval lehet behajtani, hanem sílécekkel. A síparadicsomba épített étterem kizárólag a síszezonban tart nyitva.

 

