Beperelték a McDonald’sot – elképesztő történet

Kaliforniában egy férfi, Jose Juan Rangel pert indított a McDonald’s ellen, miután felesége életét vesztette egy erőszakos támadásban – áll a Los Angeles megyei bíróságon benyújtott keresetben. A házaspár a McDrive-hoz állt sorába, amikor egy környéken ismert hajléktalan, Charles Cornelius Green Jr. odalépett az autójukhoz, majd dulakodás alakult ki.

A támadás a McDrive részen történt

Fotó: MIKE CAMPBELL / NurPhoto

A férj beszámolója alapján a támadó előbb őt kezdte bántalmazni, felesége pedig megpróbált közbelépni. Az 58 éves Maria Vargas Luna – aki részben látássérült volt – elesett, fejét beütötte, és súlyos sérüléseket szenvedett.

A bírósági iratok szerint a McDonald’s dolgozói már percekkel korábban észlelhették, hogy a férfi az étterem környékén kóborol és zaklatja az autóban ülő vendégeket, mégsem értesítették a rendőrséget.

A támadás után a nőt kórházba szállították, ahol állapota gyorsan romlott: szívinfarktust kapott, majd hónapokig életfenntartó gépeken tartották. Végül belehalt sérüléseibe – írja a Fox News.

Több mindennel vádolják a vádolja a McDonald’sot

Az özvegy férj szerint felesége az életét adta azért, hogy megvédje őt, és úgy véli, az étterem alkalmazottainak kötelessége lett volna fellépni a veszélyes helyzetben. A kereset gondatlansággal, a vendégek biztonságának elmulasztásával és megfelelő intézkedések hiányával vádolja a McDonald’sot és az adott franchise üzemeltetőit, jelentős kártérítést követelve (pontos összeget nem írtak).

Egy McDonald’s étterem Amerikában

Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A támadót kezdetben súlyos testi sértéssel gyanúsították, ám a vádakat később enyhítették, és szabadlábra helyezték.

Az ügy komoly társadalmi vitát indított arról, milyen felelősség terheli a nagy forgalmú vendéglátóhelyeket a vendégeik biztonságáért, különösen olyan városrészekben, ahol az erőszakos incidensek nem számítanak ritkaságnak.

