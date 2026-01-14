Ritka újítással rukkolt elő a McDonald’s, ennek sokan örülni fognak

Hírlevél
Évtizedek óta nem történt hasonló, most mégis új, állandó burger került a menübe. A McDonald’s Big Arch nevű újdonsága a chicagói központi étteremben jelent meg.
A McDonald’s egy évtizedek óta nem látott új állandó menüelemmel rukkolt elő, ami már most felkeltette a családok figyelmét. Nem salátáról vagy köretről van szó, hanem egy merész burgerről, a Big Archról, ami a gyorséttermi világban ritka újdonság – írja az AOL.

McDonald’s
Új hamburger érkezik a McDonald’s kínálatába – Fotó: Unsplash

Miért különleges a McDonald’s Big Arch hamburgere?

A McDonald’s legújabb hamburgere először a chicagói központi étteremben jelent meg, ahol a vállalat gyakran teszteli az újdonságokat a szélesebb bevezetés előtt. A Big Arch egy markáns, „mindent bele” jellegű burger, amely az alábbi összetevőkből áll:

  • két marhahúspogácsa,
  • három szelet fehér cheddar sajt,
  • normál és ropogós hagyma,
  • savanyú uborka és aprított saláta,
  • különleges Big Arch szósz.

Az új burger egyértelműen a nagyobb étvágyú vendégeket célozza, de a megszokott McDonald’s-ízvilágból sem lóg ki.

Miért lehet fontos ez a családoknak?

A McDonald’s sok család számára továbbra is gyors és kiszámítható megoldás a sűrű hétköznapokon. Egy új, állandó menüelem lehetőséget ad arra, hogy a szülők valami újat kínáljanak a gyerekeiknek. Mivel nem időszakos ajánlatról van szó, a Big Arch bármikor visszatérhet a megszokott rutin részeként.

Mit árul el a Big Arch megjelenése a trendekről?

A Big Arch nem feltétlenül mindennapi választás, de több szempontból is bővíti a kínálatot: laktató alternatíva nagyobb gyerekeknek és felnőtteknek, megosztható opció családi étkezéseknél, és egy új élmény, ami izgalmassá teszi a McDonald’s-látogatást. Az árak és a tápérték éttermenként eltérhetnek.

Mi várható a jövőben a McDonald’snál?

A Big Arch állandó menübe kerülése azt mutatja, hogy a McDonald’s figyel a vásárlói igényekre, és bátran kísérletezik a menüvel. Ha a burger sikeres lesz, további állandó újdonságok is várhatók.

