MediaMarktban késelt a migráns, a rendőrség tüzet nyitott

Szerda dél körül késelés rázta meg a németországi MediaMarkt egyik üzletét Ulm városában. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 29 éves férfi késsel támadt két fiatal dolgozóra az áruházban, akik közül a 25 éves áldozat életveszélyes állapotban került kórházba, míg a másik, 22 éves munkatárs megsérült – írja a Bild cikke.

A MediaMarkt ulmi üzleténél nagyszabású rendőri akció zajlott a késelés után.

Fotó: Twitter

A támadó a késelés után elmenekült az üzletből, majd egy közeli gyorsétterem irányába futott. A rendőrök rövid időn belül utolérték, ám a férfi a hatóságokra is késsel rontott rá.

Mi történt pontosan a MediaMarkt üzletében Ulmban?

A rendőrség közlése szerint a férfi nem volt hajlandó letenni a kést, és közvetlenül fenyegette az intézkedő rendőröket. Emiatt a hatóságok több lövést adtak le rá. A gyanúsított súlyosan megsérült, őt is kórházba szállították, jelenleg szintén életveszélyes állapotban van.

Korábban is erőszakos volt a támadó

A hatóságok szerint az elkövető eritreai (kelet-afrikai) állampolgár, aki a múltban már több erőszakos bűncselekmény miatt is a rendőrség látókörébe került. Információk szerint decemberig börtönbüntetését töltötte, és az ügyészség újabb letartóztatási parancs kiadását kezdeményezi ellene.

A MediaMarktban megsérült 25 éves dolgozót intenzív osztályon kezelik, állapota kritikus. A másik sérült alkalmazott állapotáról a rendőrség nem közölt részletes információkat.

A bevásárlóközpont környékét lezárták, a MediaMarkt üzletet azonnal bezárták, a helyszínen nagyszabású rendőri és bűnügyi helyszínelés zajlott.